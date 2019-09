Piñera pide en la ONU compromisos más ambiciosos contra el cambio climático

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió este martes en la Asamblea General de la ONU que los países 'asuman compromisos mucho más ambiciosos y exigibles' que los tomados hasta ahora para combatir el cambio climático, que definió como 'la batalla por la supervivencia del ser humano en la Tierra'.

El desafío de enfrentar el calentamiento global marcó la mayor parte de la intervención del presidente chileno, que también pidió a China y Estados Unidos que se pongan de acuerdo para liderar esta lucha y que no se olvidó de condenar la 'dictadura de Venezuela'.

'Cada generación enfrenta su propio desafío pero ninguna generación ha tenido que enfrentar un desafío tan urgente y formidable como nuestra generación (...). Lo que está en riesgo no es el planeta Tierra, es la sobrevivencia del ser humano en el planeta Tierra', comenzó diciendo Piñera en su discurso.

Piñera dijo que las evidencias científicas actuales indican que es necesario 'quintuplicar los compromisos' alcanzados en el Acuerdo de París para lograr el objetivo marcado en ese pacto de que la temperatura del planeta no supere los 1,5 grados.

'Los acuerdos no son suficientes, necesitamos con urgencia hacernos cargo de este desafío de evitar que el calentamiento global se transforme en una tragedia. La ciencia está hablando fuerte y claro y señala que nos queda menos de una década para cambiar en forma radical el curso de la historia y la forma en que trataos a nuestro planeta', señaló el presidente chileno.

Además, dijo que 'no hay ninguna incompatibilidad ni conflicto entre pensar en un mundo global y ser patriota. No se confrontan, son parte de una misma medalla que permiten este equilibrio entre integración y equidad nacional', en alusión a las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su discurso expresó que 'el futuro no pertenece a los globalistas' sino 'a los patriotas'.

Piñera emplazó a los países a que en la próxima COP25 que tendrá lugar este diciembre en Santiago de Chile se asuman compromisos más ambiciosos y exigibles y destacó como un primer paso la Alianza de Ambición Climática que lanzó este lunes en la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019 y que ya han suscrito 66 países para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en el año 2050.

Pidió también que se 'movilicen más recursos para ayudar a los países vulnerables' a incorporarse a la lucha contra el cambio climático.

El mandatario se refirió también al debilitamiento de la situación económica mundial y pidió a China y a Estados Unidos que dejen de lado su guerra comercial y de tarifas y al Fondo Monetario Internacional (FMI) que sancione las medidas proteccionistas de los países que dañan a la economía en su conjunto.

Finalmente, pidió ante la ONU que se dé fin a la 'dictadura corrupta de Venezuela, que no respeta los derechos humanos', porque su situación de crisis económica y social pone en peligro la vida de sus ciudadanos y 'es una causa que compete a toda América Latina'. EFE