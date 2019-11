Pizzi da 'un paso al costado' para que San Lorenzo vuelva donde se merece

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El técnico hispano-argentino Juan Antonio Pizzi se despidió este jueves de los hinchas de San Lorenzo de Almagro, tras confirmarse su destitución por los malos resultados recientes, en una carta donde agradece 'el cariño y el respeto' recibido en esta segunda etapa tras su regreso al club argentino en junio y explica que da 'un paso al costado' para que el equipo vuelva a estar 'donde se merece'.

'Estimados hinchas del Ciclón, por mucho que me duela, es el momento de dar un paso al costado. Son parte de mí desde que me recibieron con los brazos abiertos en 2012. Juntos logramos triunfos para el recuerdo, como ganar el Torneo Inicial, y nos permitimos soñar con los pies en la tierra', indica en su mensaje, al que tuvo acceso Efe, el exentrenador del Valencia, quien volvió a hacerse cargo del conjunto azulgrana seis años después de convertirlo en campeón.

'Por eso volví el pasado invierno, con más ganas e ilusión que nunca por trabajar entre todos para que esta gran familia pudiera volver a estar donde se merece estar', explica Pizzi, de 51 años, afirmando en la nota que uno de los principales motivos por los que regresó a San Lorenzo fue 'sentir de nuevo esa sensación única' de estar con los aficionados en el estadio Pedro Bidegain.

El que fuese jugador de Valencia, Tenerife o Barcelona encadenó una racha negativa de cinco derrotas en los últimos seis partidos de la Superliga Argentina, la última de ellas el pasado miércoles ante Defensa y Justicia (1-3). Una dinámica que ha dejado al 'Ciclón' en la decimosegunda posición con 16 puntos, a ocho del líder Argentinos Juniors, lo que sumado a la eliminación en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores ha precipitado su salida.

'Me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado durante esta nueva etapa que por desgracia me toca concluir. También quiero tener un recuerdo para todo el plantel de jugadores, mis ayudantes en el cuerpo técnico, dirigentes y trabajadores de la institución. Gracias a toda la familia de San Lorenzo de Almagro por el cariño y el respeto que me mostraron', finaliza Pizzi en su carta. EFE