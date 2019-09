Plácido Domingo se retira de la Met

NUEVA YORK (AP) — Plácido Domingo anunció que nunca más se presentará en la Ópera Metropolitana de Nueva York tras las acusaciones por acoso sexual hechas por múltiples mujeres en dos artículos de The Associated Press.

La Met anunció el martes que Domingo accedió a retirarse de las presentaciones que tenía programadas con la compañía.

Domingo tenía previsto interpretar el papel principal en el estreno de la temporada de “Macbeth” de Verdi la noche del miércoles, lo que habría sido su primera presentación en Estados Unidos después de que AP reportó que numerosas mujeres lo habían acusado por un comportamiento inapropiado, incluyendo una soprano que afirma que tocó su seno desnudo.

La presión para que la Met cancelara las seis presentaciones programadas de Domingo había aumentado, pero el gerente general Peter Gelb reiteró a los artistas tras el ensayo general del sábado que la compañía esperaba los resultados de una investigación de la Ópera de Los Ángeles (LA Opera), en la cual Domingo es gerente general desde 2003, y del American Guild of Musical Artists (AGMA), el sindicato que representa a varios empleados de la ópera.

Domingo, quien había cantado durante los ensayos, publicó un comunicado en el que dijo que su carrera con la Met había llegado a su fin después de 706 presentaciones como cantante y 169 como director.

“Hice mi debut en la Ópera Metropolitana a los 27 años y he cantado en este magnífico teatro durante 51 consecutivos y gloriosos años”, dijo el tenor. “Aunque disputo enérgicamente las recientes acusaciones en mi contra y me preocupa el ambiente en que la gente es condenada sin el debido proceso, tras reflexionar, creo que mi presentación en esta producción de ‘Macbeth’ sería una distracción para el duro trabajo de mis colegas tanto sobre el escenario como tras bambalinas”.

“Como resultado pedí retirarme”, agregó. “agradezco a la dirección de la Met por acceder amablemente a mi solicitud. Me alegra que a mis 78 años pude cantar este maravilloso papel principal en el ensayo general de ‘Macbeth’, que considero mi última presentación en el escenario de la Met”.

En su comunicado la compañía dijo que Domingo, quien lleva años casado y nació en España, “aceptó retirarse de todas las presentaciones futuras en la Met a partir de ahora”.

Gelb envió un mail al personal de la Met en el que decía “estamos agradecidos con él por reconocer la necesidad de renunciar”.

La Orquesta de Filadelfia, la Ópera de San Francisco y la Ópera de Dallas cancelaron previamente los conciertos que tenían con Domingo después de que fueron publicados los reportajes de AP. En cambio en Europa su recepción ha sido diferente y fue ovacionado después de interpretaciones de 'Luisa Miller' de Verdi en el festival de Salzburgo en Austria el 25 y 31 de agosto, semanas después de la publicación del primer reportaje.

Angela Turner Wilson, la cantante que permitió que AP usara su nombre para acusar a Domingo de tocarle el pecho dijo que estaba “aliviada” por la acción de la Met, pero criticó a Gelb por afirmar previamente que la ópera no podría actuar sin una evidencia corroborada y que todas las acusadoras de Domingo eran anónimas. Afirmó que las declaraciones de Gelb eran “de mucha preocupación para mí y para muchos otros que desean ver que la cultura actual de acoso sexual y represalias se acabe en nuestro ámbito, ya es hora”.

Otra de las acusadoras de Domingo, Patricia Wulf, también calificó su retiro como un alivio.

“Siento que logramos algo”, dijo Wulf, quien acusó a Domingo de acosarla en varias ocasiones durante sus presentaciones en la Ópera de Washington a finales de la década de 1990, cuando él era director general de la compañía.

“La Met finalmente se puso a la altura e hizo lo correcto”, dijo a AP.

Además de anunciar el retiro de Domingo, Gelb dijo que la Met suspendería al tenor Vittorio Grigolo en espera del resultado de una investigación comenzada el martes por la Ópera Real en Londres, que afirma que estuvo involucrado en un incidente el 18 de septiembre cuando interpretó el papel principal de 'Fausto' de Gounod en Tokio.

Grigolo, de 42 años, tenía programadas seis presentaciones como Alfredo de 'La Traviata' de Verdi con la Met en febrero y marzo. No respondió a un correo para conocer sus comentarios.

La Met despidió al director James Levine en marzo de 2018 después de que la investigación de un despacho de abogados solicitada por la compañía encontró evidencias de abuso y acoso sexual. Levine, el director musical de la compañía de 1976 a 2016 era director musical emérito en ese entonces y negó las acusaciones. Presentó una demanda por incumplimiento de contrato y difamación, la cual llegó a un acuerdo el mes pasado.

Domingo debutó con la Met en septiembre de 1968 y es conocido por muchos fuera del mundo de la ópera por sus interpretaciones como parte de los Tres Tenores con Luciano Pavarotti y José Carreras. Al cantar mucho más allá de su edad para retirarse cambió a papeles de barítono en 2009, ampliando su repertorio a más de 150 papeles. Interpretó 21 funciones de debut de temporada con la Met superando el récord de Enrico Caruso de 17.

La próxima presentación de Domingo es con “Nabucco” de Verdi con la ópera de Zurich el 13 de octubre. Su próxima función en Estados Unidos sería con 'Roberto Devereux' de Donizetti” con LA Opera, que estrena el 22 de febrero.

Zeljko Lucic, quien tenía previsto presentarse más adelante en la temporada, reemplazará a Domingo y hará las seis presentaciones de 'Macbeth' en la Met. Domingo también estaba programado para cuatro presentaciones como Sharpless en 'Madama Butterfly' de Puccini con la Met en noviembre.

Fuera de la entrada de la Met el martes por la noche un afiche anunciado la producción de “Macbeth” tenía el nombre de Domingo cubierto con el nombre de su suplente.

Cathy Soderquist, una burócrata jubilada de Washington que planeaba ver 'Macbeth' el miércoles dijo que la acción de la Met era una reacción exagerada de la época del #MeToo. “Estan surgiendo demasiadas acusaciones y la gente está siendo acusada y penalizada”, dijo. 'Lo están acusando pero no ha sido enjuiciado, no ha ido a la corte”.

Dick Soderquist, su esposo, dijo: “Los europeos deben estar riéndose de nosotros”.

Antes de que Domingo se retirara, el senador del estado de Nueva York, cuyo distrito incluye la ópera pidió que el astro fuera retirado.

'Creo que tienen la obligación de hacer que sus artistas se apeguen a un alto estándar, dado que son una de las instituciones culturales más importantes”, dijo Brad Hoylman, quien es demócrata. 'No deberían estar pensando en su fama y poder estelar, sino en las 20 mujeres que supuestamente han hecho las acusaciones. La Met tiene la obligación de asegurar la seguridad y el bienestar de sus empleados y me preocupa que si no emprenden una acción en este caso este asunto hará que sus futuros empleados se sientan desalentados a denunciar”.

___

Las periodistas de Associated Press Jocelyn Gecker y Jocelyn Noveck contribuyeron a este despacho.