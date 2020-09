Podoroska: 'Es el mejor momento de mi carrera'

París, 30 sep (EFE).- La argentina Nadia Podoroska afirmó estar viviendo 'el mejor momento' de su carrera, tras superar la segunda ronda de Roland Garros, con un triunfo frente a la kazaka Yulia Putintseva, cabeza de serie 23.

La primera tenista argentina en el cuadro final de Roland Garros en seis años, algo que logró a través de la fase previa, consiguió por vez primera en su carrera auparse a la tercera ronda de un Grand Slam y lo hizo con su primer triunfo ante una rival del 'top30'.

'Estoy contenta en como estoy jugando, los resultados dan confianza. pero sobre todo cómo estoy viviendo estos momentos que son nuevos para mi. Es importante darse cuenta de que puedo ganar a rivales así, es la de mejor ránking que he ganado', aseguró la tenista de 23 años.

Podoroska, que en París jugó su segundo Grand Slam, tras haberlo hecho con 19 en 2016 en el Abierto de Estados Unidos, asegura que ahora se siente más madura y que entonces era demasiado joven.

Eso y las lesiones le alejaron de los primeros puestos del ránking a los que ahora aspira volver gracias a su tenis.

'Soy una jugadora bastante completa y eso me ayuda a adaptarme al partido. En la 'cuali' no arriesgaba tanto porque mis rivales erraban antes, hoy he tenido que ser más agresiva', dijo.

Su próxima rival será la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, más experimentada pero que no ha tenido buenos resultados en los Grand Slam.

'Va a ser un partido muy complicado, juega muy bien, voy a tratar de seguir haciendo lo que vengo haciendo, mi tenis', comentó.

Podoroska aseguró que durante el confinamiento obtuvo un permiso especial para poder salir del país y entrenarse en la ciudad española de Alicante, lo que le hizo ganar tiempo de entrenamiento. 'Nunca tuvimos tanto tiempo juntos con mi entrenador, me hizo bien, trabajamos cosas que hoy se ven dentro de la cancha', aseguró.

La tenista aspira ahora a inspirar a otras jóvenes jugadoras para que sigan el tenis.

'Siento un gran apoyo de toda Argentina, es necesario o bueno que haya una jugadora argentina en este tipo de torneos. Espero que estos resultados hagan que sea más conocido el tenis en Argentina y que se dé más opciones a las jóvenes', dijo.

Para la jugadora, 'la mayor diferencia con Estados Unidos o Europa no es falta de talento, es poder jugar cerca de casa o de la región'.

'Es mucho esfuerzo el que tenemos que hacer para insertarnos en el circuito. Cuanto más apoyo más jugadoras van a salir', comentó. EFE