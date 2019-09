Polémica en México por etiquetados frontales de advertencia en alimentos

México, 27 sep (EFE).- La Alianza por la Salud Alimentaria inició este viernes una polémica sobre el etiquetado frontal de alimentos al acusar al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) de utilizar argumentos falsos en su crítica sobre el proceso.

El Consejo argumenta que la propuesta para cambiar los etiquetados frontales de los alimentos y bebidas no alcohólicas 'no se ha aplicado en ningún país', en tanto que la Alianza argumenta que ya se ha aplicado en Chile, Perú y próximamente estará en operación en Uruguay.

En Chile y Perú el etiquetado ha recibido reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Naciones Unidas (FAO) por aplicar exitosas políticas públicas en contra de los alimentos no saludables.

El Conmexico sostiene que el etiquetado es confuso porque 'no permite comparar productos además de que elimina el derecho a conocer la información precisa y no describe al producto y no tiene información sobre su tamaño.

Pero los defensores de la propuesta señalaron que la intención del etiquetado no es describir un producto, sino informar al consumidor de manera clara y rápida que tan alto es azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías.

Rechazaron el señalamiento de que se deja a las personas sin poder de decisión al sostener que al ser una herramienta más sencilla y clara, ayuda a tomar decisiones en pocos segundos al momento de la compra.

Señalaron que los consumidores ocupan de 4 a 13 segundos para ver productos en los puntos de venta para justificar el argumento de que utilizar más de este tiempo para interpretar una etiqueta resulta ineficiente para catalogar la calidad de un producto'.

ConMéxico apeló al derecho de los mexicanos para hacer sus compras al tiempo que se escudan en el impacto que tendría en la industria, lo que los defensores rechazan con el ejemplo de Chile y Perú que lo han implementado sin impactos al sector económico y los negocios.

La disputa entre estas organizaciones comenzó cuando un Comisión de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que discutirá la Cámara de que el etiquetado de advertencia deberá hacerse en forma separada e independiente a la declaración de ingredientes e información nutricional del producto. EFE