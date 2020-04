Policía Cibernética de México navega en el mar de reportes falsos

México, 31 mar (EFE).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 'navega' en las redes sociales e internet en busca de quienes han abusado de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 para promover saqueos, pero lo hace en un mar de noticias y reportes falsos.

Mediante monitoreos (seguimiento) y patrullajes cibernéticos (búsquedas), pero también a través de denuncias ciudadanas, la Policía Cibernética capitalina ha dado con algunos grupos o perfiles que aparecieron, y fueron en aumento, a partir del 22 de marzo cuando inició la contingencia sanitaria en la capital mexicana.

Para la oficial de la Policía Cibernética de la SSC Alejandra Díaz, la labor cibernética tiene su dosis de dificultad en estos momentos, ya que para el caso de los saqueos 'ha habido muchas noticias o reportes falsos'

En entrevista con Efe, Díaz contó que en algunos casos solo 'son personas que reenvían cierta información, la cual puede ser que se ejecute o no', lo que llaman falsos positivos, aunque siempre tienen que enviar a agentes sea o no falso el reporte.

Sobre cómo se rastrea una información, grupos o perfiles, por ejemplo con el tema de los saqueos, la oficial dijo que primero se hace una búsqueda a través de 'fuentes abierta', por ejemplo, en en el buscador de Google donde colocan la palabra saqueos y algunas variantes y eso les arroja noticias y perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.

Precisó que la redes sociales pueden dar resultados 'siempre y cuando los perfiles sean públicos, ya que en grupos cerrados es necesario que nos agreguen para poder revisar la información que se está generando y transmitiendo en ese grupo'.

Contó que en algunos casos los ciudadanos envían capturas de pantallas de grupos cerrados de WhatsApp 'donde se estaban organizando y en otros invitando para generar saqueos'.

MALA CONDUCTA A NIVEL NACIONAL

La agente explicó que en los últimos 10 días identificaron poco más de 30 grupos organizados por ideología, invitación y por organización, que son a los que persiguen, en todo el país y 10 en Ciudad de México de los cuales detectaron a dos que ya estaban listos para saquear y a quienes detuvieron.

Díaz explicó que algunos de esos grupos solo son ideológicos, 'exponen por qué es bueno saquear o no' y de ahí no pasan; 'otros hacen la invitación, pero no publican cómo, cuándo, ni donde' lo harán y los grupos más organizados, ya con información específica, son a los que persiguen.

Para la especialista, la emergencia sanitaria se presta 'porque mucha gente esta en sus domicilios, sin quehacer y el ocio los lleva a publicar cosas que no son ciertas o por jugarle una broma a la autoridad', pero todos son investigados.

ROBOS, NO SAQUEOS

Díaz explicó que este tipo de conductas son aprovechadas por grupos de verdaderos delincuentes que se dedican a cometer robos o asaltos, los cuales se registraron en tiendas y joyerías en Ciudad de México, aprovechándose del desconcierto general.

'Las personas creen que forman parte de saqueos cuando en realidad son robos o asaltos', contó la oficial y relató que estos grupos 'no se organizan a través de redes sociales y llevan a cabo sus acciones de manera planeada', lo cual es muy distinto a organizar un saqueo, donde pueden implicar a personas inexpertas. EFE