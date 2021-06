Policía descartó muerte por golpes de seguidor de Pedro Castillo

Lima, 30 jun (EFE).- La Policía Nacional del Perú descartó que la muerte de un militante del partido Perú Libre, del candidato izquierdista Pedro Castillo, haya respondido a un enfrentamiento en Lima con presuntos seguidores de la postulante derechista Keiko Fujimori, como se denunció en las últimas horas.

El comandante general de la Policía, César Cervantes, explicó a la prensa que Zacarías Meneses, de 58 años, ingresó el 22 de junio al hospital Dos de Mayo de Lima y murió por cirrosis hepática, en grado terminal, el lunes 28.

En ese sentido, Meneses no participó en el enfrentamiento que tuvieron en el centro de Lima los seguidores de ambos candidatos el día 24 de junio, indicó el jefe policial.

La sospecha de la muerte de Meneses por golpes quedó 'totalmente descartado por las evidencias', remarcó Cervantes.

El ministro del Interior, José Elice, había anunciado la investigación sobre la muerte de Meneses, mediante un mensaje en redes sociales, aunque indicó que esta persona tenía una enfermedad previa.

'El señor Zacarías Meneses Taco habría fallecido debido a una enfermedad que padecía; sin embargo, y en tanto se dice que su muerte habría ocurrido como consecuencia de actos violentos, la Policía Nacional ha iniciado la investigación respectiva', indicó Elice en su cuenta de Twitter.

La pesquisa policial respondió al revuelo que causó en redes sociales el anuncio del partido de Castillo y los mensajes del propio candidato, de que su simpatizante había muerto producto de golpes en la cabeza mientras participaba en las vigilias.

CASTILLO LO DECLARA HÉROE

El virtual presidente electo envió su pésame a la familia de Meneses a quién calificó de 'héroe de la democracia' y quien, en su opinión, demostró que 'los derechos constitucionales se defienden hasta con la vida'.

'Sin embargo, su muerte no puede quedar impune. Exijo que las autoridades investiguen para encontrar justicia', expresó Castillo en su cuenta de Twitter.

Perú Libre informó el martes que Meneses murió 'producto de los violentos ataques de los fujimoristas, los golpes que le propinaron en la cabeza lo dejaron gravemente herido'.

Meneses llegó a Lima, procedente de la andina Ayacucho, para unirse a la vigilia que el partido de Castillo organizó en los exteriores de las oficinas de los órganos electorales en espera de la proclamación de su candidato.

PERSISTE TENSIÓN EN CALLES

Sin embargo, en una de esas manifestaciones, el pasado día 24, los seguidores de Castillo se encontraron en el centro de Lima con simpatizantes de Fujimori con quienes hubo un violento enfrentamiento, que fue reportado por los medios de comunicación.

Tanto Castillo como Fujimori han mantenido a sus seguidores concentrados en distintos puntos del centro de Lima a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proceda con la proclamación del ganador de la segunda vuelta presidencial.

No obstante, la proclamación del virtual ganador, en este caso Castillo según el cómputo final de votos, no ha sido posible debido a las denuncias de fraude presentadas por Fujimori y que no han podido ser acreditadas hasta la fecha, o han sido desestimadas por los jurados electorales.EFE