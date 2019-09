Presidente de México responderá por carta a ente electoral tras acusaciones

México, 27 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que declarará por escrito a la queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se le acusa de utilizar programas sociales para promocionar su imagen personal.

'Aprovecho para decirles a los servidores públicos del INE que no voy a poder asistir ahora, pero que sí voy a enviarles un escrito hoy mismo si me lo permiten para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa', aseguró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El presidente estaba llamado este viernes a testificar ante la dependencia junto a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y al coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García.

Según informó el jueves el INE en un boletín, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que fundado por el mismo López Obrador y que abandonó para crear Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le acusó de 'realizar actos de promoción personalizada'.

Ello 'mediante la indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes), utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales', apuntó.

López Obrador se defendió este viernes asegurando que prácticas como esas son más propias de gobiernos predecesores.

'Vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan porque eso sí calienta. Nosotros venimos de una lucha donde padecimos de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, a los candidatos', expuso.

Por último, sobre este asunto, se mostró indignado de que los funcionarios del INE hubiesen 'hecho la vista gorda' ante algunos actos de otros mandatarios, pero ahora, con él en el poder, se estén erigiendo como 'paladines de la democracia'.

En cualquier caso, manifestó que en caso de que la entidad decida emitir una sanción, tanto él como los otros funcionarios se defenderán y acatarán 'lo que la autoridad determine'.

Según el boletín del INE emitido el jueves, la citación al presidente, no representa una medida extraordinaria, ya que antes han sido llamados a comparecer otros mandatarios.

'Felipe Calderón Hinojosa (presidente del 2006 al 2012), por ejemplo, fue emplazado en 2011 por mensajes de su quinto informe de Gobierno, así como por una entrevista otorgada al New York Times en la que, presuntamente, desalentaba el voto al PRI', señaló el ente electoral.

También en 2015, el hoy expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue citado por la contratación de anuncios publicitarios en periódicos digitales, la entrega de televisores digitales y la difusión de un vídeo en YouTube por año nuevo.

López Obrador no podrá asistir a la comparecencia debido a que pasará el fin de semana en los estados de Coahuila y Chihuahua, en el norte del país. EFE