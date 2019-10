$!Primer alcalde exguerrillero de FARC considera su elección un apoyo a la paz

Desvinculación del Partido FARC

“Este es uno de los espaldarazos más hermosos que se ha podido dar en Colombia al proceso de paz”, agregó el exguerrillero, quien explicó que su candidatura fue un “invento” de los habitantes de Turbaco y que no se postuló por el partido FARC porque ya no pertenece a ese movimiento.

Torres no se postuló como candidato del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el que se transformó la antigua guerrilla después de dejar las armas en 2017, sino que lo hizo a nombre de una alianza de partidos de izquierda conformada por el movimiento Colombia Humana, del senador opositor Gustavo Petro, y la Unión Patriótica (UP).

Crítica a la antigua guerrilla

El exguerrillero, que se presenta como un amante de la música, cree que el partido FARC cometió un error al mantener las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Las FARC se llamaron las FARC porque era una Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, por eso (Manuel) Marulanda (el fundador de la guerrilla) le puso ese nombre. Ahora nació este nuevo partido y no es una fuerza armada, entonces si no es una fuerza armada ese nombre ya no le queda a esta nueva organización”, aseveró.

Explicó además que “tampoco se trataba de un acróstico, se trataba de una nueva organización que nacía con una nueva calidad porque se había dado un salto de calidad, se pasaba de una forma de lucha armada a una forma de lucha legal, por lo tanto había que cambiar muchas cosas, entre esas el nombre”.