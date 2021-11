Putin defiende su derecho a seguir en Kremlin y planes de reelección de Biden

Moscú, 30 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, defendió hoy tanto su derecho a seguir en el Kremlin después de 2024 como los planes de reelección de su colega estadounidense, Joe Biden.

'En virtud de la Constitución tengo el derecho a postular a un nuevo mandato. ¿Lo haré o no? Aún no lo he decidido', dijo Putin durante el foro de inversión VTB 'Rusia llama'.

Putin, que llegó al poder en el año 2000, subrayó que 'la mera existencia de dicho derecho ya es un factor político estabilizador'.

'El hecho de ostentar ese derecho es por ahora suficiente. Es prematuro hablar de quién y qué planea de cara a 2024', señaló.

Eso sí, negó que su reelección pueda ser considerado uno de los objetivos principales de su país, donde su popularidad se ha reducido en los últimos años.

En julio de 2020 la Constitución rusa fue reformada por medio de un referéndum, algo que Putin dijo que nunca haría, para permitir que el jefe del Kremlin pudiera presentarse a la reelección en 2024 y 2030, lo que la oposición consideró un golpe de Estado constitucional.

En cuanto a Biden, el líder ruso consideró que su anuncio de que podría presentarse a un nuevo mandato es 'absolutamente correcto'.

'La gestión del país sufre en gran medida si ahora hay que empezar a prepararse para unas elecciones en Estados Unidos. El presidente no requiere de mis valoraciones, pero creo que actuó de manera acertada', señaló.

Según el Kremlin, Putin y Biden, que celebraron en junio pasado una cumbre en Ginebra, podrían celebrar una reunión telemática antes de finales de año. EFE

