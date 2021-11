R.Unido quiere haber vacunado con el refuerzo a todos los adultos para enero

Londres, 30 nov (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, avanzó este martes que espera haber ofrecido una tercera dosis de refuerzo de una vacuna contra el coronavirus antes de que termine enero a todos los adultos mayores de 18 años en el Reino Unido.

El Gobierno reclutará a miles de voluntarios y desplegará al menos a 400 miembros del Ejército para colaborar con el personal sanitario en el nuevo plan de vacunación masiva, que comenzará por las personas de mayor edad y más vulnerables.

'Los centros de vacunación van a surgir como árboles de Navidad' por todo el Reino Unido, dijo Johnson en una rueda de prensa junto a su ministro de Sanidad, Sajid Javid.

Desde hoy, Inglaterra ha reintroducido la obligación de llevar mascarillas en comercios y otros espacios interiores -con excepción de la hostelería-, así como la necesidad de que los viajeros que llegan desde el extranjero se sometan a una prueba PCR.

Esas 'duras medidas', dijo Johnson, permitirán 'ganar tiempo' mientras se analiza la peligrosidad de la nueva variante de la covid-19 respecto a la delta, predominante por ahora en el Reino Unido.

¿EVITAR CONTACTO SOCIAL?

La directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés), Jenny Harries, levantó hoy polémica al recomendar durante una entrevista con la cadena BBC Radio 4 que la población sea 'cuidadosa' y evite 'socializar cuando no sea particularmente necesario'.

Cuestionado por esas declaraciones, Johnson, que no ha propuesto más medidas de distancia social, sostuvo que sus planes son 'equilibrados y proporcionados', y que tienen el objetivo de 'ralentizar la expansión de la ómicron'.

'Las recomendaciones continúan siendo las mismas, aunque eso no quiere decir que la gente no deba tomar precauciones razonables. Lavarse las manos, asegurarse de que hay buena ventilación y se lleva mascarilla en espacio confinados con personas con las que normalmente no se está', afirmó el jefe de Gobierno.

Kate Nicholls, directora de la patronal del sector hostelero UKHospitality, también criticó las recomendaciones de Harries y alertó de que pueden 'dañar a las empresas'.

EL PARLAMENTO APRUEBA LAS MEDIDAS

La Cámara de los Comunes aprobó por amplia mayoría (423 votos frente a 23) la nueva regulación sobre mascarillas y pruebas PCR para entrar al país, a pesar de la oposición interna de 19 diputados del ala más dura de los conservadores.

El diputado 'tory' Christpoher Chope tachó las medidas de 'opresivas, autoritarias y dictatoriales', y alertó de que tendrán 'efectos adversos' para los ciudadanos.

'Estas regulaciones son parte de una campaña de alarma por parte del Gobierno, diseñada realmente para tratar de detener o restringir las interacciones sociales', esgrimió. EFE

