Rafael Baca aseguró que con Caixinha se frustró, pero con Siboldi es feliz

México, 24 sep (EFE).- El centrocampista Rafael Baca, del Cruz Azul del fútbol mexicano, reconoció este martes que si bien sintió frustración cuando el técnico Pedro Caixinha le aseguró que su papel en el equipo sería secundario, jamás perdió la fe de recuperar la titularidad en el equipo.

'Entré a hablar con él y me dijo que había jugadores en mi posición, que iba a ser difícil que viera minutos. Entonces le pedí jugar en la sub 20', comentó el volante, quien durante el Apertura y mientras Caixinha estuvo como técnico jugó 10 minutos de 720 posibles.

Baca habló este martes en conferencia de prensa en el campamento de Cruz Azul, al sur de la Ciudad de México, antes de iniciar el entrenamiento dirigido por el uruguayo Robert Dante Siboldi, quien asumió la dirección de La Máquina celeste en la fecha nueve y con el que el volante ya suma 180 minutos como titular.

'Nunca quise ni pensé en salir, sí llegué a sentir frustración, pero ya llevo cinco años aquí y he pasado por momentos amargos y así es como empiezas a amar a un club, por eso es que no me iba ir', explicó Baca.

'El día que me tenga que ir me iré con la frente en alto sin importar si estoy dentro o fuera de la cancha. Soy feliz aquí. Amo al club. Tengo un hijo pequeño que me canta la canción de 'Soy celeste' ( un cántico de apoyó de la afición para el equipo) y si eso no te motiva entonces no sé qué te puede motivar', confesó.

Y con esa motivación, Baca insistió que lo más importante para Cruz Azul debe ser ganar la Liga. 'Es el objetivo número uno en todos nosotros, obvio que hay un camino para llegar a ese logro y estamos caminando para eso', añadió.

Para terminar, aseguró que los éxitos como el de ganar la Leagues Cup (torneo que en su primera edición disputaron cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS) fueron también gracias a Ricardo Peláez (quien renunció como directivo hace dos semanas) y Pedro Caixinha.

Cruz Azul, lugar 13 en la tabla con 12 puntos, recibe este miércoles en el Estadio Azteca a Monterrey, que marcha en séptimo lugar con 15 unidades.EFE