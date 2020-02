$!Rechazan niño en escuelas por su larga cabellera

Señaló que Farouk no ha hecho nada malo y lo rechazan, teniendo que despedirse de sus amigos, mientras estos son aceptados en las escuelas a las que quiere asistir desesperadamente.

“Obligar a los niños a cortarse el cabello es totalmente contrario a los derechos humanos y no voy a renunciar a tratar de persuadir a los gobiernos para que establezcan una legislación que proteja a los niños de estas reglas obsoletas y punitivas”, indicó Miller a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“El principio dice que, si no le gustan las reglas, encuentre otra escuela, pero sabe que nuestras opciones son limitadas cuando llega a las escuelas con buenos resultados en Londres. Me controlan personas que han sido muy desagradables y me dijeron que las reglas son reglas y que debemos cortarle el pelo. Pero se olvidan, solo en 1986 se prohibió el castigo corporal en las escuelas”, argumentó la madre del pequeño, quien trabaja como modelo.

Puntualizó que espera puedan ver las malas políticas de discriminación de género en las escuelas. También dijo que anhela algún día que los centros educativos sean inclusivos para todos.