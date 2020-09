$!Reed Hastings y la exitosa anarquía empresarial de Netflix

Cofundador de Netflix y uno de los principales responsables de que esta empresa de alquiler de DVD se convirtiera en un monstruo de la industria audiovisual, Hastings presenta en 'Aquí no hay reglas' (disponible como 'ebook' en español desde el jueves) una mezcla de relato autobiográfico y manual de empresa sobre el funcionamiento de este plataforma digital.

'Y luego, si la gente tiene mucha libertad y no tiene reglas, tienes que encontrar otras cosas como el contexto, la densidad de talento y el resto de elementos de apoyo. Pero fundamentalmente, se trata de tener un lugar que los empleados encuentren alegre y emocionante y donde puedan contribuir a que la experiencia del consumidor sea mejor y ayudar a que crezca la compañía', añadió.

El menor número de normas posible y la mayor libertad que se pueda para sus empleados. Ese es el credo de Netflix según su presidente Reed Hastings, que en el libro 'Aquí no hay reglas' explica el exitoso y casi anárquico método del gigante digital para 'inspirar a personas en lugar de supervisarlas'.

Responsabilidad sin caos

Escrito junto a la profesora de negocios Erin Meyer, el libro plantea que la ausencia de reglas estrictas, unida a una cultura de responsabilidad, estimula la creatividad en una compañía como Netflix.

'Tradicionalmente, la mayoría de los negocios son como fábricas. La gente hace muchas cosas de forma similar y las fábricas han sido mayoría en la economía. Y eso gira en torno a seguir las reglas, replicar (los procesos), el jefe en lo más alto diciendo a los empleados qué hacer...', enumeró Hastings.

'Pero el trabajo creativo en el que estamos nosotros es diferente', aseguró.

'Aquí no hay reglas' detalla cómo alcanzar esa cultura corporativa posindustrial, un recorrido que incluye pasos relativamente predecibles, como captar el mayor talento posible para tu empresa o favorecer la honestidad y franqueza dentro de la compañía; pero también algunos más sorprendentes, como no poner límites a las vacaciones o no exigir explicaciones por gastos de viaje o dietas.

'Hicimos esto poco a poco. Si empiezas desde cero y tratas de adoptar todo esto, probablemente será muy muy desafiante', dijo.

'En nuestro caso, creció de forma natural y continúa cambiando y mejorando. Ahora en Netflix estamos mejor (en funcionamiento interno) que cinco años atrás, estamos mejor en inclusión, estamos mejor en ser globales y menos estadounidenses', opinó.