Regino Hernández, bronce olímpico de snowboard, se lesionó muñeca y espalda

Madrid, 29 sep (EFE).- El español Regino Hernández, medallista de bronce de 'boardercross' de snowboard (tabla de nieve) el año pasado en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), se lesionó el pasado viernes mientras se entrenaba en la estación suiza de Saas Fee, donde se fracturó dos huesos -el semilunar y el escafoides- de la muñeca izquierda y sufrió una fisura en una vértebra lumbar, según confirmó a EFE este domingo el propio interesado.

'Me caí entrenando el pasado viernes en Saas Fee; fue una caída tonta, sin mayor importancia. Una caída de las que puedes tener cinco o seis cada año y no pasa nada; pero esta vez sí que pasó', comentó, en conversación telefónica con Efe nada más regresar a Málaga, Regino, nacido hace 28 años en Ceuta y adscrito a la federación andaluza.

'Me rompí dos huesos de la muñeca y tengo una fisura en una vértebra lumbar. Lo de la muñeca será un mes o dos, más o menos; pero para saber el alcance de la lesión en la espalda estoy pendiente aún de que me hagan una resonancia magnética', explicó el 'rider' de Sierra Nevada.

'Mañana o pasado me harán de nuevo una resonancia, porque me dicen que es muy raro que no me duela mucho', indicó.

'No sabemos si es simplemente una raya que salió al hacer la radiografía; o si es realmente una fisura más importante', comentó Regino, que en los Mundiales de Sierra Nevada'17 ganó para España la medalla de plata en la prueba de 'boardercross' por equipos junto al guipuzcoano Lucas Eguibar.

El campeón ceutí comentó, no obstante, que es 'optimista' respecto al alcance de la lesión, con miras a la próxima edición de la Copa del Mundo, que arrancará el 28 de noviembre en la estación austriaca de Pitztal (Tirol).

'Puedo caminar. Acabó de bajarme del AVE (tren de alta velocidad) y camino, sin problemas; lo que no puedo pasar es mucho tiempo de pie', explicó a Efe el medallista de bronce de PyeongChang'18.

'En algunas posturas me duele, pero camino sin mayores problemas, así que espero que en cuanto me hagan la resonancia, el resultado de la misma sea el mejor posible. Tengo confianza en ello', manifestó a Efe Regino Hernández. EFE