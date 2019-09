$!Renuncia el director general de WeWork en medio de críticas

NEW YORK (AP) — El director general de WeWork, Adam Neumann, va a dejar el cargo en medio de críticas a las finanzas de la compañía y su comportamiento personal.

La compañía con sede en Nueva York, que administra espacios comunales de oficinas en todo el mundo, dijo que Neumann seguirá en su junta como presidente no ejecutivo.

Artie Minson, anteriormente copresidente y director financiero de WeWork, y Sebastian Gunningham, anteriormente vicepresidente, se convertirán en directores generales conjuntos de la compañía.

Neumann cofundó WeWork en 2010 con una oficina compartida en Manhattan. La compañía opera ahora en 111 ciudades en el mundo y atiende a 527.000 miembros.

El escepticismo sobre el modelo de negocios de WeWork aumentó luego de que la compañía retrasó su planeada oferta pública inicial este mes. Los ingresos de WeWork han aumentado rápidamente, llegando a 1.800 millones de dólares en 2018, pero las pérdidas han aumentado también, alcanzando 1.600 millones.

Pero es Neumann quien ha sido el rostro de la compañía y ha llevado la mayor carga de problemas. Neumann creó revuelo al usar parte de sus acciones en WeWork para garantizar un préstamo personal de 500 millones de dólares antes de la planeada oferta pública. Fue criticado además luego que The We Company _la rebautizada compañía matriz_ le pagó casi 6 millones de dólares por la marca registrada 'We'. Neumann devolvió el dinero tras las críticas.

Neumann generó más preocupaciones sobre conflictos de interés porque es dueño de cuatro edificios que le arrienda a WeWork.

'Aunque nuestros negocios nunca han sido tan fuertes como ahora, en semanas recientes, el escrutinio dirigido hacia mí se ha vuelto una distracción significativa y he decidido que lo mejor para la compañía es que yo renuncie como director general', dijo Neumann en una declaración.

En una declaración conjunta, Minson y Gunningham dijeron que están evaluando el momento óptimo para una oferta pública inicial.

'Nuestro negocio central es sólido y vamos a dar pasos claros para equilibrar el alto crecimiento de WeWork, su rentabilidad y su experiencia única para los miembros', dijeron.