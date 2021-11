$!Reportes: Trump vende hotel en Washington a grupo inversor

WASHINGTON (AP) — El opulento hotel de Donald Trump cerca de la Casa Blanca que atrajo a cabilderos y diplomáticos en busca de favores del expresidente y que recibió críticas por ser un símbolo de sus conflictos éticos está siendo vendido a un grupo de inversión de Miami, de acuerdo con reportes publicados que citan fuentes anónimas.

CGI Merchant Group acordó pagar a la Organización Trump 375 millones de dólares por los derechos del hotel de 263 habitaciones y tiene planes para renombrarlo Waldorf Astoria, de acuerdo con The Wall Street Journal y The New York Times, citando fuentes con conocimiento sobre el asunto.

Ni la Organización Trump ni CGI respondieron a numerosas peticiones de comentarios.

Se espera que el acuerdo se cierre a inicios del próximo año, después de lo cual el hotel será administrado por el Waldorf Astoria bajo un trato separado al que llegó CGI, según The Journal. El negocio Waldorf Astoria es propiedad de Hilton Worldwide Holdings.

El hotel ha generado enormes pérdidas económicas para la familia Trump desde que obtuvo los derechos para transformar un edificio majestuoso llamado la Vieja Oficina Postal del gobierno federal bajo un arrendamiento que, con extensiones de contrato, puede durar cerca de 100 años.

La Organización Trump invirtió 200 millones de dólares para convertirlo en un hotel de lujo, el cual abrió sus puertas a finales de 2016, poco antes que Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Luego procedió a generar pérdidas por unos 70 millones de dólares a lo largo de cuatro años, de acuerdo con reportes de auditorías obtenidos por un comité de la Cámara de Representantes que realizaba una pesquisa sobre Trump por los conflictos de intereses de sus negocios.