Ricky Martin arrancará nueva gira, 'Movimiento', en febrero en Puerto Rico

San Juan, 22 oct (EFE).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin arrancará el 7 de febrero de 2020, en su tierra natal, su nueva gira de conciertos, 'Movimiento', informaron este martes los representantes del artista.

El artista, según se explicó en un comunicado de prensa, escogió la ciudad de San Juan, como punto de partida para la gira que lo llevará de nuevo a recorrer el mundo con una batería de éxitos y nuevas canciones que ya son parte de la memoria musical de millones de personas en el mundo.

'Puerto Rico te veo en Febrero!' (sic), expresó el artista en su cuenta de Twitter el 9 de octubre pasado, y en cuyo mensaje le acompañaba un vídeo de promoción del espectáculo de 15 segundos de algunas de sus presentaciones en la isla.

El espectáculo se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, que este año celebra sus 15 años como la principal sala de conciertos en la isla.

Bajo la producción de Tony Mojena Entertainment para Ricky Martin Enterprise, el cantante interpretará sus más grandes éxitos, entre ellos, 'Livin' La Vida Loca', 'Shake Your Bon Bon' y 'Vuelve'.

De igual manera, se espera que Martin interprete sus más recientes temas, 'La Mordidita' y 'Venta Pa'Ca', y un adelanto de los temas que el artista incluirá en su próxima producción, que espera lanzar en el 2020.

Según resaltó el comunicado de prensa, cada canción que el astro boricua interpretará, traerá al escenario nuevas inspiraciones temáticas como complemento, unidas a las coreografías del cuerpo de baile.

El espectáculo incluirá un montaje de la más alta tecnología, con modernos patrones de iluminación y elementos escenográficos, dirigido por Jaime King, quien lideró la residencia en Las Vegas, 'All In' (2017) y dirigió las giras 'Livin 'La Vida Loca Tour' (1999) y 'Black and White Tour' (2007).

La venta de entradas para el espectáculo arrancará el próximo jueves, 24 de octubre, a medianoche.

En febrero Ricky Martin también se presentará en el Festival de Viña del Mar, en Chile.

El festival, que se celebrará del 23 al 28 de febrero, también contará con la participación del español Pablo Alborán, el reguetonero puertorriqueño Ozuna, la cantautora mexicana Ana Gabriel y la chilena Mon Laferte.

Igualmente, en febrero, específicamente los días 14 y 15, también se presentará el cantautor puertorriqueño Tommy Torres, autor de algunas canciones que interpreta Ricky Martin, como 'Tu Recuerdo' y 'Pégate'. EFE