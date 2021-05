Roberto Martínez: 'Hazard no necesita estar al 100 % físicamente'

Bruselas, 31 may (EFE).- El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, cree que el capitán de los 'Diablos rojos' y atacante de Real Madrid, Eden Hazard, se encuentra en su mejor momento físico desde marzo y asegura que no le preocupa que no esté en perfecto estado porque no es el tipo de jugador que necesita estar 'al 100 %'

'No me preocupa su estado de forma en los partidos porque Eden no es el tipo de jugador que necesita estar al 100 % físicamente para poner su talento al servicio del equipo', declaró el técnico español sobre Hazard en una entrevista publicada este lunes por el diario Le Soir.

El jugador del Real Madrid ha sufrido en los dos últimos años multitud de lesiones que le han impedido tener continuidad y no ha competido con su selección desde diciembre de 2019.

'Durante este tiempo, vimos a un Edén triste y preocupado que ya no era él mismo porque su cuerpo ya no respondía. Hoy, y desde marzo, veo un cuerpo médicamente fuerte que ayudará a Eden a volver a ser él mismo', explicó Martínez.

Más allá de si el capitán llegaba o no en el punto óptimo de forma, Martínez dice haber estado preocupado porque el atacante pudiera recuperar 'la confianza en su cuerpo'.

'Hoy es el caso. Eden está en su mejor estado de forma desde hace dos años', concluyó Martínez, que este lunes arranca en la localidad Tubize, al sur de Bruselas, la concentración con los jugadores de la selección para preparar la Eurocopa.

NO HAY FAVORITO, PERO INGLATERRA TIENE VENTAJA

Sobre las posibilidades de Bélgica en la competición, Martínez evitó asumir el cartel de favorito que tiene su selección sobre el papel, con el primer puesto del ránking UEFA y una tercera plaza en el pasado Mundial de Rusia.

'El formato de esta Eurocopa hace que nadie sea realmente favorito. Fuimos cabezas de serie en el momento del sorteo y, sin embargo, jugaremos contra Rusia y Dinamarca frente a sus seguidores. El formato de esta Eurocopa es una celebración del Campeonato de Europa pero, al mismo tiempo, nos ofrece un ambiente hostil', señaló.

Con esa premisa, el técnico señaló que Inglaterra tiene 'la mejor forma de llegar al final de este torneo, ya que podría jugar seis de los siete partidos en Wembley'.

'Para el resto de selecciones, será necesario adaptarse a medida que avanza el torneo', concluyó. EFE