Rubi: 'No marcamos nunca fuera de casa'

Valencia, 29 feb (EFE).- El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, lamentó la derrota sufrida por su equipo este sábado en Mestalla (2-1) y la achacó claramente a la falta de gol de su equipo como visitante.

“Nos está marcando el tema de la efectividad fuera de casa porque no acabamos de marcar. El equipo ha tenido situaciones de gol claras pero no marcamos nunca fuera de casa lo hemos hecho en la última cuando ya no tienes tiempo, es lo que nos está pasando”, señaló en una entrevista con Movistar La Liga, ya que ni Betis ni Valencia ofrecieron ruedas de prensa ni zonas mixtas a la conclusión del encuentro.

“Es un partido que hemos vivido bastantes veces ya fuera de casa. Hasta el minuto 55 o así, hemos demostrado mucho personalidad y hemos llevado el peso del balón. Luego ellos han tenido un rato bueno, han tenido la fortuna o el acierto de marcar, y aunque las contras después eran muy claras para ellos, el equipo se ha vaciado para buscar el empate”, resumió.

Rubi dijo que no está siendo el “momento” del equipo pero valoró su pelea y la seriedad y ambición con la que afrontó el choque.“Ningún reproche a los futbolistas que lo están intentando todo”, apuntó.

“Te sabe mal porque no lo estamos haciendo tan mal pero no hay manera de que podamos sacar ese partido fuera de casa. Ha sido Eibar, Getafe, Vitoria... nos vamos con un empate o una derrota habiendo chutado más que el rival, el equipo genera situaciones pero no marca”, lamentó.

El entrenador dijo que no van a dejar de intentarlo y señaló respecto a su compromiso liguero que “al Madrid se le puede ganar, es un gran equipo pero vamos a afrontarlo para hacerlo”. EFE

1010146