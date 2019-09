RUSIA UCRANIA (Crónica)

Ignacio Ortega

Moscú, 13 sep (EFE).- La cárcel no le doblegó. El periodista ruso-ucraniano Kiril Vishinski se negó a que le canjearan en el mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Se considera inocente y no lamenta haberse enfrentado en solitario a la corriente antirrusa mayoritaria en Ucrania.

"Yo no participé en el canje. Fui liberado, pero me pidieron que me quedara en Kiev y volara con la gente que debía ser trasladada a Moscú. Yo debía hacer una especie de gesto", explicó a Efe tres días después de llegar a la capital rusa.

El jefe de la oficina de la agencia rusa RIA Nóvosti, que permaneció más de 15 meses en prisión tras ser acusado de alta traición por la cobertura de la situación política en Ucrania, era la garantía de que el canje no se vendría abajo en el último momento.

"La confianza entre Rusia y Ucrania es muy frágil. En alguna medida, fui uno de los que garantizaba que el canje se produciría", explicó sobre el histórico intercambio que tuvo lugar el pasado 7 de septiembre.

Pese a no participar oficialmente en el canje, Vishinski fue el único de los pasajeros del avión que aterrizó en Moscú cuyo rostro fue mostrado profusamente por la televisión rusa y que fue recibido como un héroe.

No en vano, el veterano periodista, nacido en la región ucraniana de Dniepropetrovsk, de mayoría rusoparlante, es una víctima del odio que enfrenta a ambos países desde la revolución del Euromaidán y la anexión rusa de Crimea.

"Mi visión sobre lo que ha ocurrido en el país en los últimos cinco años no ha cambiado. Muy al contrario, en muchos casos se ha reafirmado. Lo que pasó conmigo me confirmó una vez más de que a la cúspide política en Ucrania llegó gente sin principios, cínica y avariciosa", comentó.

Vishinski, quien en los inicios de su carrera trabajó en la televisión ucraniana, está convencido de que es una víctima del "desmedido deseo de (el expresidente) Petró Poroshenko de perpetuarse en el poder".

"Ante el gran número de fracasos en el país -destrucción de la economía, emigración masiva, enquistamiento del conflicto en el Donbás y malas relaciones los vecinos, Rusia, Hungría y Polonia-, Poroshenko debía demostrar su eficacia de cara a las presidenciales", explicó.

Y el elegido fue Vishinski, que debía ser parte de una operación de canje que disparara la popularidad de Poroshenko -como ocurrió tras el incidente naval en el mar Negro-, algo a lo que él siempre se negó.

"¿Es eso posible en España o en la Unión Europea? En Ucrania sí. El fiscal sabía perfectamente que no me arrestaron para juzgarme", precisó.

Recuerda que él sólo escribió uno de los 72 artículos que figuran en el caso penal. Y en dicho artículo se denuncia cómo las autoridades dividen a los ucranianos en dos bandos, según hayan nacido en el oeste nacionalista o en el este prorruso.

"Auténticos ucranianos son aquellos que nacieron y crecieron en el oeste de Ucrania, y no auténticos son los habitantes del este de Ucrania. En el oeste hay un 'espíritu genuino', una 'auténtica genética ucraniana', y en el este no lo hay", apuntó, en alusión al ideario de las nuevas autoridades ucranianas.

En cuanto a las acusaciones de apoyar a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, insiste en que los periodistas de RIA Nóvosti se limitaron a relatar la "difícil" vida de los ucranianos en las zonas afectadas por los combates.

Sea como sea, no lamenta haber dado a los ucranianos la oportunidad de conocer opiniones diferentes a las oficiales, ya que vincula directamente al auge del nacionalismo radical que denunciaban los artículos de RIA Nóvosti con los estallidos de revolución y la guerra en el Donbás.

"¿Que si lamento no haber aceptado las reglas de propaganda total vigentes con Poroshenko de que 'en el Donbás están los ocupantes rusos y los mercenarios, y aquí los patriotas ucranianos'? No, no lo lamento", aseveró.

Recuerda que el suyo es sólo uno de los "cadáveres bajo la alfombra" de Poroshenko, que incluye también al periodista Oles Buziná, asesinado por ultranacionalistas en 2015, o al casi medio centenar de personas quemadas vivas en Odessa en mayo de 2014 por oponerse al Maidán.

Vishinski admite que se sintió arropado por los periodistas rusos, pero también por colegas de Europa, EE. UU. y América Latina, mientras entre los ucranianos hubo quien "se alegró" por el arresto de "un propagandista ruso" y quien calló, pese a que "muchos" eran conscientes de la "motivación política" del caso.

"Durante los quince meses en prisión perdí unos diez kilos, me dejé crecer la barba, volví a aprender a escribir a mano y dejé de usar internet", sentenció al describir su estancia en tres cárceles ucranianas. EFE

