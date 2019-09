Sabalenka revalida su título en Wuhan

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, novena favorita, defendió el título en el torneo de Wuhan (China) al imponerse este sábado en la final a la estadounidense Alison Riske.

Sabalenka, que en semifinales había superado a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, mostró una tremenda determinación para frenar a la gran revelación del torneo, Riske, por 6-3, 3-6 y 6-1.

La bielorrusa es la primera mujer que revalida el título en Wuhan y de paso se une a la checa Petra Kvitova con dos victorias en este torneo.

'No puedo creerme haber defendido el título. No me lo podía imaginar. Estoy muy feliz. Esta victoria significa mucho, porque este año ha sido realmente duro', afirmó Sabalenka. EFE