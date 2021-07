Sainz: Ha sido extraño, pero no pongo excusas y pido perdón al equipo

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que este domingo saldrá decimoquinto tiempo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Hungaroring, donde quedó eliminado tras accidentarse en la Q2 (segunda ronda de la calificación) que ese incidente 'fue extraño', pero que 'no' pone 'excusas' y que pide 'perdón al equipo'.

'Fue muy extraño. En la vuelta anterior había tenido bastante subviraje, por lo que no esperaba este golpe de sobreviraje', explicó, acerca de su accidente, Sainz, de 26 años, que es séptimo en el Mundial, con 68 puntos; y que antes de estrellarse en la última de las catorce curvas de la pista húngara, estaba completando una gran actuación.

'Además, creo que entré lento a la curva, pero me entró una ráfaga de viento. No es una excusa. Esto no me pasa muy a menudo y tampoco voy a ser demasiado duro conmigo mismo; pero pido perdón al equipo', indicó al canal de televisión Dazn el talentoso piloto madrileño, que acabó sexto hace dos domingos el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone (Inglaterra).

'En este circuito no hay ninguna ventaja', indicó, al serle recordado que, al menos podrá elegir el neumático con el que tomar la salida.

'El último circuito en el que quieres tener problemas en la 'cuali' es en éste', declaró el español de Ferrari, que explicó que, tras chocar, no tuvo la opción de intentar llevar el coche a garajes.

'Fue un golpe de 22 G's y era probable que el coche estuviera dañado. Nunca hay que rendirse; pero hay veces que lo mejor es parar', comentó Sainz este sábado después de la calificación que tuvo lugar en el citado circuito de las afueras de Budapest. EFE

