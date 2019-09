Sandra Arenas: 'Un grandioso resultado, competí lesionada'

Doha, 29 sep (EFE).- La colombiana Sandra Arenas, quinta en 20 km marcha de los Mundiales, calificó de 'grandioso' ese resultado poque compitió -revela- lesionada.

'Estaba lesionada, competí lesionada y encima me caí durante la competencia, así que creo que ha sido un gran resultado. Estuve lesionada de la cadera cuando llegué a la concentración de España, luego de la tibia, así que estoy muy feliz', declaró en la meta.

Arenas pensó que no iba a poder competir pero nunca perdió la esperanza. 'Venía de ser campeona panamericana y me dije que no hay límites'.

En el desarrollo de la carrera -apunta- hubo bastantes tropezones: 'Golpes, me caí, me fui de cabeza, tuve que pararme, volví a alcanzar al grupo. Para mí es un grandioso resultado porque nunca había competido así, con tanto dolor, así que vamos por el buen camino'.

'Dios es muy grande y me permitió competir de esta manera, aunque me recomendaron que no lo hiciera. Es un resultado muy bueno porque estar entre las cinco mejores y lesionada es algo grandioso. Me gustan las cosas cuando son duras. Mis padres me enseñaron que las cosas se ganan con berraquera, y así lo hice. EFE