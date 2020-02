'Santuario' de los hermanos Bardem, premio 'verde' de Cine por la Paz

Berlín, 23 feb (EFE).- La gala de la organización Cine por la Paz ha otorgado este domingo en Berlín el Premio a Mejor Película Medioambiental a 'Santuario' (2019), un documental con Javier y Carlos Bardem a bordo del barco rompehielos de Greenpeace 'Artic Sunrise'.

El director, Álvaro Longoria, aseguró al recoger el premio que la cinta es 'una llamada a la acción'.

'Para que hagamos lo que podamos por el medio ambiente, porque esto es muy serio y nuestro futuro depende de ello', aseguró en esta gala celebrada de forma paralela al festival internacional de cine Berlinale, que arrancó el pasado jueves.

'Santuario' compartió galardón con 'Sea of Shadows', de Richard Ladkani.

En la gala también se premió a 'Crescendo - #MakeMusicNotWar' (2019), de Dror Zahavi, con el galardón Honorario Cine de la Paz, el más importante de esta iniciativa. En esta película, un conductor de orquesta trata de juntar a músicos de Israel y Palestina, mostrando una visión optimista del futuro del conflicto.

También se ha reconocido con un premio honorífico al director franco-griego Costa-Gravas por los trabajos de toda una vida que le han dado dos premios Oscar, y a Vanessa Redgrave por su carrera como actriz y su trabajo como embajadora de Unicef.

El artista y activista chino Ai Weiwei se marchó finalmente con las manos vacías, pero no sin polémica. El activista prodemocracia de Hong Kong Joshua Wong aseguraba este domingo en el diario alemán 'Welt am Sonntag' que la Berlinale no había querido incluir su película en el festival, algo que la organización ha desmentido tajantemente.

Uno de los premios más aplaudidos de la gala ha sido el galardón a las películas que mejor han representado el empoderamiento femenino, 'Maiden', de Alexa Holmes, y 'A girl from Mogadishu', de Mary McGuckian, con guiños a la sonada falta de directoras nominadas en la última edición de los Oscar.

La guerra en Siria volvió a los premios con 'The Cave', de Feras Fayyad, que se llevó el premio a Documental más valioso del año por la historia de un grupo de doctoras en una ciudad afectada por la guerra.

El premio por la Justicia también recayó sobre dos películas, 'A Regular Woman', de Sherry Hormann, y 'The Collin case', de Marco Kreuzpaintner; al igual que el galardón a la película política del año, que reconoció a 'Official-Secrets', de Gavin Hood, y a 'The Report', de Scott Z. Burns.

El director Sam Mendes, por su parte, ha recibido el premio a la Película más valiosa del año por '1917'.

La organización Cine por la Paz busca a través de estos premios a películas, documentales y proyectos 'influir y ayudar a cambiar el pensamiento global sobre los cambios sociales, políticos y humanitarios'. EFE