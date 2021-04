Sara Sorribes: 'Simona me ha dado una lección'

Madrid, 30 abr (EFE).- La española Sara Sorribes se mostró resignada ante la superioridad mostrada por la rumana Simona Halep, tercera favorita, que la eliminó del WTA 1.000 Madrid por 6-0 y 7-5, en una hora y veinticuatro minutos.

Sara Sorribes, invitada del torneo, no pasó del primer tramo del cuadro principal y reconoció que Halep es de las jugadoras que 'te ponen en tu sitio'.

'El tenis es así. Al final no puedes pensar que estás bien o que estás mejor porque al final llegan jugadoras mejores que te ponen en tu sitio. Simona me ha dado una lección. Me ha dado una lección de que tengo que mejorar. Tienes que tener siempre cuidado y los pies en el suelo porque el nivel es alto y hay jugadoras muy buenas', señaló Sara Sorribes.

'Estoy triste pero quiero coger la parte buena. Asumir que es mejor que yo, cogerlo para el futuro y parecerme a ella lo más posible', añadió la tenista española.

Halep, tercera jugadora del mundo, dos veces ganadora en Madrid y otras dos, incluida la más reciente, finalista, arrolló a Sara Sorribes en el primer set. Después, el choque fue más igualado.

'En los últimos juegos pude hacer un poco más mi juego y pude llevarla atrás y estuve algo más cómodo. Fue un poco solo porque cómoda no estuve en ningún momento y también por ella. Pero tengo que mejorar muchas cosas', insistió.

Sara Sorribes intenta asumir la nueva situación de los deportistas, sometidos a las exigencias sanitarias, resguardados en una burbuja para evitar contagios.

'Aquí es más difícil estar en la burbuja porque están mis padres, amigos o conocidos y no puedo verlos. Tener a los seres queridos a cinco metros y no poderles dar un abrazo es muy duro. Más que cuando estás fuera que sabes que están lejos', destacó. EFE