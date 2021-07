Satoransky: 'Estados Unidos es favorito al oro pero no lo tendrá fácil'

Saitama, 31 jul (EFE).- El base checo Tomas Satoransky, que cayó derrotado contra Estados Unidos por 119-84 en su último partido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, consideró que el conjunto norteamericano es 'favorito al oro' pero no lo tendrá fácil como demostró Francia ganándoles en la primera jornada.

'Creo que obviamente son el mayor favorito al oro pero no lo van a tener fácil, como mostró el primer partido contra Francia. Francia pudo tomar ventajas en el poste en los cambios en defensa, y si juegas de forma inteligente, creo que puedes tener oportunidades', opinó el base checo de los Chicago Bulls.

Para Satoransky el hueco entre EEUU y el resto de países 'se está haciendo más pequeño', pero aun así siguen siendo 'el equipo más dominante, con los jugadores con más talento'.

Con este resultado, la República Checa está eliminada, ya que es la peor tercera de grupo. 'Queríamos pasar a cuartos, pero tenemos que valorar esta experiencia olímpica e irnos con la cabeza alta porque creo que puede servirle para el futuro al baloncesto checo', opinó.

El jugador confirmó que ha jugado con una lesión en el muslo desde el primer partido, que también tuvo que aguantar ante Francia y EEUU. 'Pero son unos Juegos Olímpicos, siempre soñé con ello y no iba a dejar a mis compañeros, así que no estaba en cuestión que no fuera a jugar el partido', señaló. EFE

