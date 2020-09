Schwartzman: 'No creo que nadie me quiera como rival'

París, 30 sep (EFE).- El argentino Diego Schwartzman se siente con confianza y tras superar la segunda ronda de Roland Garros sabe que el circuito empieza a mirarle con temor, por el nivel que viene dando y porque las condiciones del torneo le son favorables.

'No les va a gustar jugar conmigo viendo los resultados que tuve y en estas condiciones. Yo no querría jugar con un rival así. No van a disfrutar el partido', dijo el argentino tras derrotar en segunda ronda al italiano Lorenzo Giustino, procedente de la fase previa, por 6-1, 7-5 y 6-0.

Cabeza de serie número 12, el 'Peque' se ha puesto como objetivo alcanzar al menos los octavos de final, que es lo que corresponde a su ránking actual, pero no descarta mejorarlo.

'Entro al torneo tratando de respetar lo que dice mi ránking, que dice que tendría que hacer octavos. A partir de ahí empezar a crecer', comentó.

Reconoció que la derrota en primera ronda del Abierto de Estados Unidos 'fue un golpe duro', porque le gusta jugar a cinco sets y hacía tiempo que no caía de entrada en un Grand Slam.

Pero recuperó sus problemas de manos y comenzó a tener su mejor tenis. 'Crecí un montón, en mi juego, en la solidez, la agresividad. En estos dos partidos saqué muy bien, algo que en estas condiciones no es fácil y estoy manteniendo la solidez de Roma, con pocos errores mezclado con agresividad', dijo.

Esa receta tiene que servirle para derrotar a su próximo rival, el eslovaco Norbert Gombos, que tras derrotar en primera ronda al croata Borna Coric se deshizo del prometedor austríaco Jurij Rodionov, de 21 años, procedente de la fase previa y pupilo del argentino Javier Frana.

'Gombos es muy agresivo, juega fuerte por abajo, plano, saca bien y no le gusta defender. Voy a tener que mezclar la solidez que vengo trayendo con la agresividad para que no se sienta cómodo', analizó.

Schwartzman se ha instalado desde hace seis años entre los 30 mejores del mundo y sabe que empieza a ser un ejemplo para muchos en Argentina.

'Me gustaría ser un ejemplo por el esfuerzo y las cosas que uno deja de lado. Es lindo que alguien te valore por lo que haces. Ojalá que pueda seguir muchos años más en el 'top 30' y ser valorado mucho tiempo, trabajo para eso. Mientras esté en el tenis voy a hacer lo posible para ser cada día mejor', aseguró.

Por lo pronto, el 'Peque' está por tercera vez en tercera ronda de Roland Garros y tiene a tiro los octavos.

Su cuadro ha quedado despejado de rivales importantes y los cuartos, que ya alcanzó en 2018, parecen asumibles para un jugador que acaba de disputar su primera final de un Masters 1.000, la de Roma, tras derrotar sobre tierra batida a Rafael Nadal por primera vez en su carrera. EFE