$!Se anuncia reedición del disco 'Sign O´The Times' de Prince con 60 temas inéditos

El próximo 26 de septiembre verá la luz en todo el mundo una reedición del aplaudido disco 'Sign O´The Times' de Prince en diferentes formatos, uno de los cuales incluirá más de 60 canciones inéditas hasta la fecha.

Es el caso de 'Witness For The Prosecution (part 1)', tema que ya puede escucharse en plataformas digitales y que sirve de anticipo de este relanzamiento anunciado hoy, jueves, por Warner Music.

En concreto, 'Sign O'The Times' se publicará por un lado en un formato 'super deluxe edition' de 8CD/DVD o 13LP/DVD, con 63 canciones inéditas (45 grabadas en estudio entre mayo de 1979 y julio de 1987 y otras 18 en directo).

Contendrá asimismo el concierto ofrecido en Utrecht (Holanda) en 1987 y el que celebró en su casa en la Nochevieja de ese mismo año con la participación de Miles Davis. Incorporará por último un libro de 120 páginas con documentos y fotos nunca vistas realizadas por Jeff Katz.

Los seguidores del príncipe de Minneapolis podrán disponer de una 'deluxe edition', con 3CD o 4LP. Incluirá el álbum original remasterizado por Bernie Grundman y 13 temas extra.

Por último, habrá un formato sencillo, con 2LP o 2CD, con el citado álbum original remasterizado. En el caso del vinilo, en la primera tirada será de color melocotón.

'Sign O´The Times', que se editó por primera vez en 1987 como un álbum doble de 16 canciones, es uno de los álbumes más emblemáticos de Prince y condensa uno de sus períodos de mayor efervescencia musical, el que discurrió desde 1985.

Fue la época en la que construyó su residencia de Paisley Park, disolvió su hasta entonces banda de acompañamiento, The Revolution, y compuso otros álbumes que desechó como 'Dream Factory', 'Camille' y 'Crystal Ball' (el cual llegó a ver la luz en 1998).

Considerado desde su publicación como uno de los álbumes fundamentales de la década de los años 80 (el mejor para la revista Time), abarca una amplia variedad de estilos, del funk al jazz pasando por el rock, y constituye un fiel reflejo del carácter polifacético de Prince, que se ocupó también de grabar casi toda la instrumentación.

Entre sus sencillos, destacaron temas como el homónimo 'Sign O'The Times', 'Housequake', 'Strange Relationship', 'U Got the Look' con Sheena Easton o 'If I Was Your Girlfriend'.