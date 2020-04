Seguidores de One Direction ven próxima una reunión por su décimo aniversario

Madrid, 14 abr (EFE).- El restablecimiento del contacto a través de las redes sociales de los exmiembros de One Direction ha encendido a sus seguidores, que ven más próxima que nunca una posible reunión del grupo ante la celebración del décimo aniversario de su formación.

El motivo fundamental ha sido que Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan han vuelto a seguir a través de Twitter tanto la cuenta oficial de la 'boy band' como la de su excompañero Zayn Malik, el primero en abandonar las filas de la formación en marzo de 2015.

Oficialmente consta el 23 de julio de 2010 como la fecha de la fundación de One Direction, cuyos miembros se habían presentado para participar de manera individual en el concurso de talentos británico 'The X-Factor' y terminaron formando un quinteto aconsejados por el gurú musical Simon Cowell.

Tras firmar un contrato discográfico millonario con su sello, Syco Records, y acabar aquella edición del concurso televisivo en tercer lugar, la nueva 'boy band' debutó en el mercado con el disco 'Up All Night' (2011), al que siguieron con gran éxito 'Take Me Home' (2012), 'Midnight Memories' (2013), 'Four' (2014) y 'Made in the A.M.' (2015).

One Direction se convirtieron en la revelación del momento, incluso en EE.UU., donde fue la primera banda que conseguía colocar sus primeros cuatro discos en el número 1 de la lista oficial.

Se estima en unos 50 millones el número de copias vendidas en total de todos ellos, con especial éxito de 'Midnight Memories', que se convirtió en el disco más vendido del mundo en 2013 tras despachar más de 4 millones.

En 2015, sin embargo, se anunció a través de un comunicado la salida voluntaria de Zayn Malik del grupo, lo que supuso que este cortara todos sus lazos con sus excompañeros, incluso en las redes, algo que de momento no ha retomado de manera pública.

En enero de 2016, tras cerca de un año en el que llegó al mercado el último álbum de estudio de One Direction ya como cuarteto, se anunció que se tomaban un 'descanso' indefinido.

El retorno del grupo empezó a dibujarse en el horizonte cuando Payne dejó entrever esa posibilidad en una entrevista en 2018, que solo unos días después matizó en declaraciones a Efe.

'Trabajamos y vivimos mucho juntos y no quiero hacer de menos esa etapa. Fuimos etiquetados como la 'boy band' de mayor éxito y la única manera que tenemos de ser aún más grandes es serlo individualmente antes de volver a ser un equipo de cinco. Ese es mi sueño', dijo entonces.

A fecha de abril de 2020, todos los miembros han publicado trabajos en solitario de relativo calado comercial, a destacar especialmente el caso de Harry Styles, quien ha conseguido las mayores alabanzas con sus álbumes 'Harry Styles' (2017) y 'Fine Line' (2019).

También dos álbumes han lanzado tanto Horan ('Flicker', en 2017, y 'Heartbreak Weather', en 2020) como Malik ('Mind of Mine', de 2016, e 'Icarus Falls', de 2018), mientras que Payne publicó 'LP1' (2019) y Tomlinson, 'Walls' (2020). EFE