Sergio González: “Podíamos haber puntuado, claramente”

Madrid, 30 sep (EFE).- El español Sergio González, entrenador del Real Valladolid, se mostró orgulloso del partido que realizaron sus jugadores en el Alfredo di Stéfano frente al Real Madrid a pesar de que acabó con derrota (1-0) ya que aseguró que fue “muy raro” que no metieran gol y que “claramente” podían “haber puntuado”.

“Felicitar a mis jugadores porque hemos hecho un gran partido, hemos competido. Era un rival muy fuerte. Es muy raro que no hayamos metido un gol; en la primera parte no nos hemos creído las transiciones que hemos tenido, han sido muy buenas a la contra. En la segunda parte han sido esos cinco o seis minutos que nos hemos crecido, ahí no hemos tomado una decisión acertada y nos ha castigado mucho. Podíamos haber puntuado, claramente”, dijo en Movistar +.

Un resultado adverso que se dio tras un gol del brasileño Vinicius Junior aprovechando un error del español Bruno González en la salida de balón, una circunstancia que, para el técnico del Valladolid, se está repitiendo en este inicio de LaLiga Santander en el que suman dos puntos en cuatro partidos.

“Estamos encajando goles surrealistas. El equipo hace muchas cosas bien que es las que tiene que seguir haciendo, pero tenemos algún despiste que nos está castigando muchísimo”, comentó.

Un Sergio González que se lamentó de las ocasiones perdidas ante el belga Thibaut Courtois que realizó hasta tres paradas de mérito en la segunda mitad: “Está claro que es uno de los grandes porteros, pero también hemos tenido situaciones en las que no nos hemos creído las situaciones que teníamos como en la de Carnero, que con un pase atrás la empujaba... Hay que potenciar lo bueno, no perder esas virtudes, y seguir creciendo. Estamos encajando goles circenses, pero el equipo está con ganas”, declaró. EFE

