Sergio Pérez: Red Bull o año sabático

Madrid, 30 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que afronta su décima temporada en la Fórmula Uno, anunció este lunes, en una conferencia de prensa telemática desde Baréin -donde, después de competir el domingo se volverá a correr el próximo fin de semana en el circuito de Sakhir, que albergará el penúltimo Gran Premio del Mundial- que sus opciones para el año próximo son dos: convertirse en piloto de Red Bull o tomarse 'un año sabático'.

'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco), que en 2021 no seguirá en un equipo que pasará a denominarse Aston Martin y en el que lo sustituirá el alemán Sebastian Vettel, indicó que su 'plan A sería correr en Red Bull, que ya adelantó que no anunciará nada hasta después del final de la temporada'; y, si no fuera así, 'el plan B sería' tomarse 'un año sabático'.

El bravo piloto tapatío sumó, hace tres domingos, en el Istanbul Park, su noveno podio en F1, al acabar segundo el Gran Premio de Turquía. Y el domingo estuvo a punto de sumar su décimo 'cajón' en la categoría reina, que evitó un auténtico infortunio; ya que, a falta de tres vueltas para acabar una carrera, en la que circulaba de forma cómoda en tercera posición, se fundió el motor de su Racing Point.

'Si no sigo en la Fórmula Uno el año próximo quiero tomarme ese tiempo para pensar muy bien qué es lo que quiero hacer. Tengo opciones para volver a la F1 en la 21-22, pero quiero analizarlo todo muy bien. Si existe la posibilidad de unirme a un buen proyecto; o si ya no quiero seguir en la F1', explicó Pérez, que se perdió las dos carreras de Silverstone (Inglaterra) por positivo en covid-19 y que, antes de abandonar en Baréin era el único, junto al inglés Lewis Hamilton (Mercedes, ya matemáticamente séptuple campeón del mundo), que había puntuado en todas las carreras disputadas.

'Ya tengo opciones para volver a F1 en 2022. Ninguna otra categoría me llama la atención', comentó 'Checo', que debido a la rotura de su motor, tuvo que cederle el domingo la cuarta plaza del Mundial al australiano Daniel Ricciardo (Renault), que suma 102 puntos, dos más que él, a falta de las dos últimas carreras de un certamen que concluirá el próximo 13 de diciembre en Abu Dabi.

El mexicano, que recalcó su deseo de seguir en la Fórmula Uno, aunque aclaró que eso 'no depende de' él, explicó su sorprendente salida de Racing Point, en una temporada en la que está demostrando su enorme calidad y talento. 'Tenía contrato por tres años, pero existía una opción, por ambos lados (para rescindirlo); y pudieron ejecutarla', aclaró Pérez, que tampoco descarta del todo, aunque no sea su principal opción, la de ser probador en alguno de los equipos punteros.

'La posibilidad de ser piloto reserva es algo que en su momento lo tengo que discutir, pero no estoy convencido de viajar a tantas carreras. Son 23 y no me gustaría ir a tantas carreras sin poder correr, estando alejado de mi familia', de la que explicó que es su 'mayor orgullo'.

'Red Bull va a tomar la decisión después de Abu Dabi. Entonces ya sabremos si quieren llegar a un acuerdo conmigo o no', comentó el mexicano, que no cree que un año sabático le pueda afectar de forma negativa si después decide regresar en 2022: 'No, porque ese año cambian las reglas, que serán nuevas para todos. Y todos empezaríamos de cero. Con 200 vueltas yo estaría a mi nivel otra vez', opinó.

'Pero si finalmente me tomo un año sabático es para pensármelo todo muy bien, teniendo ese tiempo para mí. Tengo opciones para 2022, pero es algo que decidiré cuando esté haciendo cosas diferentes a las vividas hasta ahora', dijo.

'Checo' no cree que influya de forma negativa el hecho de que él sea un piloto 'latino'; pero admitió que 'son temas complicados' y que en la F1 'hay muchos intereses'.

Acerca de un hipotético veto del holandés Max Verstappen para que no fiche por Red Bull, el mexicano dijo: 'No lo sé. No sé si es el caso, que él esté en contra. Al final, Max y cualquier piloto quiere al lado a un piloto que lo empuje; que ayude a desarrollar el coche y a mejorar las estrategias . Y no veo por qué no puedo serlo yo'.

Sergio admitió que su positivo por covid-19, que le impidió disputar las dos pruebas de Inglaterra, fue el 'momento más duro de la temporada'.

'Silverstone era la mejor pista del año para nosotros y no pude estar ahí. Fue duro', reconoció. 'Pero siempre intento ver el lado positivo de las cosas. Lo que no está en mis manos lo intento olvidar cuanto antes. Me enfoco en lo que puedo cambiar, en lo que puedo mejorar', precisó.

También se refirió, en su encuentro telemático con los medios de comunicación, al escalofriante accidente que sufrió el domingo el francés Romain Grosjean, que salvó milagrosamente la vida después de accidentarse con su Haas. De cuyo 'cockpit', envuelto en llamas, tardó 27 segundos en salir. 'Fue muy duro ver a Romain salir del fuego de esa manera; pero también fue muy duro para nosotros volver al coche 40 minutos después, para reanudar la carrera', apuntó.

'De hecho, volé a Baréin con Romain; y platicamos, de nuestras familias y de sus planes de competir en la Indy el año que viene. Como dije ayer, perder el podio es intrascendente en este caso para mí: lo principal es que él esté bien', afirmó 'Checo', que asimismo comentó que la posibilidad de tomarse un año sabático la comentó con sus principales patrocinadores.

'Claro que he hablado de ello con Carlos (Slim), que me ha apoyado a lo largo de toda mi carrera. Cada decisión la tomamos juntos', declaró 'Checo', al que se le haría difícil ver 'la F1 sin un mexicano en la categoría'.

'Y sí, me seguirán apoyando: voy a tener datos ilimitados durante todo el año en mi Telcel', bromeó el mexicano, que aún si no volviera a correr en F1 se considera 'una persona muy afortunada, que ha tenido la opción de tener una carrera muy larga, en la que' dio 'todo' de sí mismo.

'Y eso la gente lo ve. Si me fuera, no estaría yéndome por malo o porque no rindiese. Si ése fuera el caso, sería yo el primero en irme', apuntó el mexicano, que insistió en que su deseo es 'seguir en la F1', pero animó a sus numerosos seguidores 'a que disfruten estas dos carreras que quedan como si fueran las dos últimas' de su carrera en la categoría reina.

'Yo las asumo así, como si fueran las dos últimas. De hecho traigo acá a mi familia, porque continuar no depende de mí. Si sigo, estupendo. Y si finalmente me tomo ese año sabático, puede que regrese a la F1 después del mismo; o puede que a mitad de año decida que ya no quiero volver. Pero en estos momentos, quiero seguir', explicó Sergio Pérez en su rueda de prensa telemática desde Baréin. EFE