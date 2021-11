Series de diciembre: de 'Money Heist' al regreso de Sarah Jessica Parker

Magdalena Tsanis

Madrid, 30 nov (EFE).- El último acto de 'Money Heist', el regreso de las protagonistas de 'Sex and the City', una segunda entrega de 'The Witcher' con Henry Cavill o 'The book of Bobba Fett', encabezan las novedades de series que llegan a las plataformas en el mes de diciembre.

'MONEY HEIST' (T5, 2ª parte), 3 de diciembre en Netflix

'Money Heist' llega a su fin. Los ladrones más famosos de la televisión mantienen su pulso al sistema asaltando el Banco de España, aunque atraviesan sus horas más bajas, con algunos de los miembros en peligro de muerte y dudas sobre la lealtad de sus propios compañeros.

Estos últimos cinco episodios ponen el punto y final a la que ha sido la serie española con más repercusión internacional de los últimos tiempos.

'AND JUST LIKE THAT', 9 de diciembre en HBO Max

Tres de las cuatro protagonistas de 'Sex and the City', Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) vuelven a reunirse para mostrar cómo la vida y la amistad a los 50 pueden ser aún más complejas que a los 30.

La cuarta protagonista del grupo original, Samantha (Kim Cattrall), no aparecerá en esta secuela, pero sí lo harán el polémico Mr. Big (Chris Noth) y caras nuevas como Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker o Karen Pittman.

'THE WITCHER' (T2), 17 de diciembre en Netflix

Henry Cavill vuelve a ponerse en la piel de Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias en esta segunda temporada de 'The Witcher', serie basada en la exitosa saga de libros de fantasía homónima, una historia épica sobre el destino y la familia.

'THE BOOK OF BOBBA FETT', 29 de diciembre en Disney+

Temuera Morrison y Ming-Na Wen protagonizan esta nueva serie de la franquicia de 'Star Wars' en la que el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegan por el inframundo de la Galaxia y regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabba el Hutt y su sindicato del crimen. Jon Favreau y Robert Rodríguez están entre los productores ejecutivos.

'HARLEM', 3 de diciembre en Prime Video

Al estilo de 'Sexo en Nueva York' pero en Harlem en lugar de Manhattan y con protagonistas afroamericanas, 'Harlem' sigue a cuatro amigas en su día a día, sus carreras, relaciones y sueños.

Los personajes son una prometedora profesora que lucha por encontrar un hueco para el amor en su vida; una empresaria experta en tecnología que cambia de pareja de manera habitual; una cantante sin filtro y una diseñadora de moda que es una romántica empedernida.

'THE WONDER YEARS', 22 de diciembre en Disney+

Otra revisión en clave afroamericana, en este caso de 'The Wonder Years', cuenta la historia de la familia Williams en la década de los 60 a través de los ojos de Dean, un niño de 12 años con mucha imaginación.

'THE FERRAGNEZ', 9 de diciembre en Prime Video

Chiara Ferragni es una empresaria digital e icono de la moda con más de 25 millones de seguidores en Instagram. Fedez, un artista polifacético con más de 60 discos de platino y 13 millones de seguidores en la misma red social.

Esta serie documental rodada entre finales de 2020 y principios de 2021, ofrece a sus seguidores una visión de la pareja nunca antes vista, desde el segundo embarazo de Chiara hasta la primera participación de Fedez en el Festival de Música de Sanremo.

'EMILY IN PARIS' (T2), 22 diciembre en Netflix

Tras el éxito de la primera temporada, la segunda entrega de 'Emily in Paris' regresa a Netflix con 10 nuevos episodios, protagonizados por Lily Collins. Una serie que bebe del glamour y del estilo de 'Sex and the City', pero con un tono más de comedia ligera. EFE

mt-agf/crf