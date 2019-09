Siboldi acepta que Cruz Azul no gana por su culpa

México, 26 sep (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, aceptó que si su equipo no gana en el torneo Apertura del fútbol mexicano desde que él está en el banquillo hace tres fechas es responsabilidad suya.

'Este equipo está diseñado para estar dentro de los primeros cuatro lugares y si ahora no estamos entre los ocho, hay preocupación. Tenemos empates que saben a derrota; los dos últimos íbamos ganando y por errores nuestros se nos fue la victoria', explicó.

Cruz Azul tomó ventaja de 1-0 ante Monterrey con un gol del paraguayo, pero en los finales del partido el holandés Vincent Janssen rescató el 1-1 y extendió a seis la racha de juegos sin ganar de los celestes.

Cruz Azul lleva tres empates consecutivos con el técnico uruguayo. Igualó a cero ante Veracruz, y a uno ante Pumas y, ahora, con Monterrey, situación que corregirá, piensa, con tiempo de entrenamiento.

'Tenemos altibajos; de repente quedamos desorientados, aunque por momentos nos vemos bien, ante Monterrey metimos al rival en su cancha, pero nos faltó la puntería; Nos falta trabajo y eso se gana con cada entrenamiento', detalló.

Y agregó: 'cometemos una desatención en el empate de ellos, nos quitan el balón en la salida y se genera el gol, pero vamos creciendo y avanzando poco a poco. El no ganar es responsabilidad mía. Ellos (jugadores) lo hicieron bien, hicieron un gran esfuerzo, pero con el pasar de los partidos vamos a tomar mejor ritmo'.

Siboldi también habló de los pocos aficionados que asistieron al partido (no más de 15.000 personas en un estadio en el que caben 85.000). 'Es normal cuando el equipo no está en puestos de liguilla, cuando no enamora a la gente', puntualizó.

Con el empate, Cruz Azul cayó al lugar 14 de la tabla. Tiene 13 puntos, a dos unidades de los puestos de liguilla.

En la fecha 12 del Apertura 'La Máquina' visitará a los Tuzos del Pachuca el próximo sábado.EFE