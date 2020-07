$!Siguen contagios en MLB; cancelan Cardenales-Cerveceros

NUEVA YORK (AP) — La propagación del coronavirus causó otro ajuste en el calendario de Grandes Ligas luego que el número de equipos de ligas mayores con casos de COVID-19 llegó a ocho en los primeros nueve días de la temporada.

El partido del viernes entre San Luis y Milwaukee fue pospuesto después de que dos jugadores de los Cardenales dieron positivo en coronavirus.

La liga anunció sobre el cambio de programación horas antes de la programada para el inicio del encuentro. Señaló que el aplazamiento para el duelo en Milwaukee “cumple con los protocolos para dar tiempo suficiente para la realización de pruebas adicionales y que se realice el rastreo de contactos”.

En un comunicado, los Cardenales indicó que se enteraron el jueves por la noche sobre las pruebas positivas de muestras recolectadas el miércoles. A jugadores y empleados se les ha ordenado que se aíslen en sus habitaciones de hotel en Milwaukee, y el equipo no salió del hotel el viernes rumbo al Miller Park.

“El equipo actualmente realiza pruebas rápidas a todo el grupo de personas que realizó el viaje, ha implementado rastreo y continuará en autoaislamiento”, detalló el equipo de San Luis.

Los Cerveceros y los Cardenales planean reanudar sus compromisos el sábado por la noche en Miller Park, dependiendo de los resultados de las pruebas y del rastreo de contactos, y jugarán el partido pendiente como parte de una doble cartelera el domingo.

Otros dos encuentros programados para el viernes que involucraban a los Marlins, Nacionales, Azulejos y Filis de antemano habían sido aplazados por un brote de COVID-19 entre jugadores de Miami y dos casos positivos entre personal del equipo de Filadelfia.

Los Cardenales jugaron en Minnesota el martes y miércoles antes de un día de descanso programado para el jueves. Los Mellizos recibieron a Cleveland la noche del jueves, y los Indios hicieron uso de los mismos vestuarios para el equipo visitante que San Luis.

Aún se desconoce si los Indios y los Mellizos seguirán adelante con el encuentro programado para la noche del viernes. Cleveland planea tener una reunión del equipo por la tarde para discutir la situación.

Después de una poco más de semana de haber iniciado su acortada campaña, Grandes Ligas está enfrentando problemas para ajustar su calendario en medio de un rebote de COVID-19 en gran parte de Estados Unidos.

Los Marlins no han jugado desde el domingo ante la propagación de la enfermedad, la cual ha llevado a cambios en el calendario de juegos para los Yanquis de Nueva York y los Orioles de Baltimore.

El viernes trascendió que otro pelotero de los Marlins —que estuvieron recientemente en Filadelfia— dio positivo por el coronavirus, con lo que el total de casos por el brote en el equipo ascendió a 18 jugadores y dos empleados más, de acuerdo con una persona enterada de la situación.

La persona, que habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado a que la información no ha sido anunciada de manera oficial, subrayó que ningún integrante de los Marlins ha mostrado síntomas graves.

Con ello, ya son ocho de los 30 equipos de Grandes Ligas los que han sufrido alteraciones en sus planes durante los primeros nueve de los 67 días de la temporada.

Las postergaciones representan los más recientes ajustes de calendario en el intento de Grandes Ligas por realizar una campaña acortada en medio de una pandemia que se sigue expandiendo en varias zonas de Estados Unidos.

Por su parte, los Azulejos están fuera de casa debido a que el gobierno de Canadá no les autorizó utilizar su estadio esta temporada ante los riesgos que acarrean los constantes viajes desde Estados Unidos.