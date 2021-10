Simeone: 'Cuando el esfuerzo colectivo es parejo, las cosas aparecen'

Madrid, 31 oct (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, enfatizó 'el esfuerzo colectivo' de sus jugadores como clave para la victoria por 3-0 contra el Betis, en el que por primera vez consiguieron dejar su portería a cero, algo que llevaban tres encuentros sin conseguir.

El técnico argentino lo dejó claro al ser preguntado por qué había tenido su equipo que le había faltado en encuentros anteriores. 'Lo que se vio, las cosas se ven, un esfuerzo colectivo parejo, y cuando el esfuerzo colectivo es parejo las cosas aparecen', sentenció.

Justo antes, Simeone había recordado que de los cuatro goles que habían encajado en los dos duelos ligueros anteriores en sendos 2-2 contra Real Sociedad y Levante, tres fueron de penalti.

'Siempre somos extremistas, dentro del extremismo aparecen los cuatro goles que habíamos recibido en estos últimos tres partidos y habían sido tres de penal y uno de contragolpe, no nos habían desorganizado para marcar. Más allá de esos dos partidos el equipo venía de una etapa que no podíamos encontrar lo que se encontró, un esfuerzo colectivo enorme, y a partir de ahí apareció el equipo que queremos', analizó.

La seguridad defensiva de este domingo coincidió con el retorno del central montenegrino Stefan Savic, que formó en la línea de tres en el centro de la defensa con el uruguayo José María Giménez y Mario Hermoso.

'Es verdad que la regularidad y la continuidad de juego que han tenido los tres centrales que nombraste, le dan más conocimiento entre ellos y hoy han respondido muy bien el partido que les tocó', reconoció Simeone.

El técnico argentino consideró que el de este domingo fue 'el partido más regular, seguro' de esta temporada, ya que su equipo 'controló el partido'. 'Hicimos un buen partido en el primer tiempo, con varias ocasiones, en el segundo no aparecía el segundo gol para encaminar bien el partido, vino el gol en contra de ellos que nos acomodó mejor, y el resultado pudo ser también más amplio', relató.

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue el francés Antoine Griezmann. 'Mirando el partido de hoy encontramos al Griezmann de siempre: corriendo, trabajando posicionalmente para el equipo, con opciones de marcar... Es el camino que buscábamos cuando pensamos en él', le elogió Simeone.

El preparador del Atlético también tuvo alabanzas para su compatriota Rodrigo De Paul, clave desde el centro del campo de la reacción del conjunto en la primera mitad.

'Vino con mucha ilusión, con muchas ganas de mostrar todo lo que tiene en su juego, entró muy bien dentro del grupo y es importante para el equipo. Necesitamos que esté como hoy, la gente lo despidió de la mejor manera después del partido que hizo y no lo imaginamos de otra manera que como hoy', opinó el entrenador.

Simeone vivió el duelo desde la grada por su expulsión del jueves pasado contra el Levante, por protestar. 'Estar fuera no es bueno, es negativo para mí, para el equipo, y ese espacio hay que mejorarlo, aunque la sensibilidad de los árbitros tiene que estar, pedir una amarilla de 30 metros y venir corriendo para sacártela, me parece que no pasaba nada. El otro día yo hice lo que no había que hacer, pedir una amarilla. Se ve mucho mejor desde arriba, y por suerte me tocó ver un gran equipo', reconoció.

Teniendo en cuenta esa última afirmación, fue preguntado sobre si desde esa posición elevada, cree que ya ha encontrado la estructura del equipo adecuada para jugar con tres delanteros.

'Vamos en consecuencia de lo que va sucediendo en la plantilla. Tenemos fuera a Llorente y a Lemar que fueron los dos interiores la temporada pasada y nos dieron muchísimo. Hoy no los tenemos y entendemos que podemos compensar eso con dos delanteros y haciendo un esfuerzo más colectivo. El único camino es trabajar, correr y correr, si no corres es muy difícil', reflexionó.

Para el entrenador del Atlético este resultado no es un refuerzo anímico para el duelo de Liga de Campeones del miércoles en Liverpool, ya que son competiciones diferentes.

'Veníamos con la necesidad de ganar para estar cerca de los aspirantes para competir en los mejores lugares. A partir de mañana empieza otra competencia diferente y comenzaremos desde esta noche a prepararla', zanjó Simeone, que confirmó que no contará en Liverpool con los lesionados Thomas Lemar ni Maros Llorente, aunque Geoffrey Kondogbia 'quizás pueda estar'. EFE

1011340

mam/ism