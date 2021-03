Simeone, volver a ganar... como Luis Aragonés

Madrid, 28 feb (EFE).- El triunfo del Atlético de Madrid contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica (0-2) permite al entrenador argentino Diego Pablo Simeone sumar 308 victorias al frente del conjunto rojiblanco, igualando el récord en la entidad de Luis Aragonés, quien acuñó la frase 'ganar, ganar y volver a ganar'.

Volver a ganar fue lo que hizo este domingo, gracias a los goles de Alfonso Pedraza en propia puerta y del delantero portugués Joao Félix, después de tres partidos sin hacerlo, tras el empate (1-1) y la derrota contra el Levante (0-2) y la derrota contra el Chelsea inglés (0-1), un triunfo fundamental como refuerzo anímico para el equipo antes del trascendental derbi liguero del próximo domingo.

Con este triunfo, el 'Cholo' Simeone igualó este martes en victorias a Aragonés, indiscutible leyenda rojiblanca como jugador y entrenador, fallecido el 1 de febrero de 2014, y siempre recordado en la entidad rojiblanca.

Un dato de dimensiones históricas, porque Simeone empató las 308 victorias de Luis en menos partidos, 512 frente a los 612 duelos dirigidos por el 'Sabio de Hortaleza', y con un mejor balance de triunfos en su historial: un 60,15% de victorias en los partidos que ha dirigido (308 ganados, 120 empates y 84 derrotas) frente al 50,32% de Luis Aragonés (308 victorias, 135 empates y 169 derrotas).

El argentino también cuenta a su favor que ha obtenido esta cifra de triunfos en menos tiempo: nueve temporadas desde su llegada a la entidad en diciembre de 2011, frente a las 15 campañas en las que Aragonés asumió la pizarra del Atlético, en cuatro etapas (1974-80, 1982-87, 1991-93 y 2001-03), si bien es cierto que en la actualidad se juegan más partidos europeos que entonces.

Datos que ponen aún más en valor la trayectoria de Simeone al frente del club, del que ya es el entrenador más laureado con siete títulos (una Liga, una Copa del Rey, dos Ligas Europa, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España) por los seis del 'Sabio de Hortaleza' (una Copa Intercontinental, una Liga, tres Copas del Rey y una Supercopa de España).

'En ningún momento pensé en competir con Luis. Estará contento desde el lugar en el que esté viéndonos. Desde que en Sevilla le dije que el Atlético de Madrid me quería como futbolista me dijo a que esperaba para ir. No me cabe duda de que lo estará disfrutando' declaró Simeone en junio de 2020, cuando igualó las 194 victorias ligueras de Aragonés.

Ahora, la igualdad en victorias entre los dos técnicos más carismáticos de la historia del Atlético se extiende a todas las competiciones, un recorrido que pocos podían anticipar cuando Simeone llegó en diciembre de 2011 a reflotar a un club deprimido, con el que hoy pugna por conseguir su segundo título liguero.

De un motivador por excelencia como Luis Aragonés -el exjugador portugués Paulo Futre siempre recuerda que le despertó de madrugada antes de una final de la Copa del Rey en la que el Atlético se impuso al Real Madrid en 1992-, a otro -'Hay entrenadores que la motivación la llevan muy bien y el 'Cholo' es uno de ellos', llegó a decir Aragonés sobre Simeone en 2013 en la víspera de otra final copera-, Simeone y Aragonés empataron este domingo en victorias.

Una distancia importante guarda aún al 'Sabio de Hortaleza' como el técnico más longevo en la historia del club, 100 partidos de diferencia respecto a Simeone, que en los guarismos del fútbol actual el argentino podría alcanzar en tres temporadas. Si lo consigue, la plusmarca de victorias rojiblancas del 'Cholo' será casi inalcanzable. Ganar, ganar y volver ganar.

- DATOS DE DIEGO PABLO SIMEONE COMO ENTRENADOR DEL ATLÉTICO:

============================================================

Competición PJ PG PE PP GF GC Títulos

------------------------------------------------------------

Liga 350 216 82 52 383 244 1 (2013-14)

Copa del Rey 50 26 13 11 98 47 1 (2012-13)

Supercopa de España 6 2 4 0 6 4 1 (2014)

Liga de Campeones 78 41 20 17 108 63

Liga Europa 26 21 1 4 50 16 2 (2011-12, 2017-18)

Supercopa de Europa 2 2 0 0 8 3 2 (2012 y 2018)

------------------------------------------------------------

TOTAL 512 307 120 84 853 377 7

EFE

1011340