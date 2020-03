$!Sin deportes, atletas y aficionados optan por videojuegos

Trevor May se ha estado preparando para este momento.

No precisamente para una pandemia que llevaría a los deportes _y a casi todo lo demás_ a un paro sin precedente. Ni siquiera horas y horas de videojuegos con escenarios catastróficos pudieron haberlo preparado para anticipar eso.

¿Pero una interrupción en el calendario del béisbol? Eso es algo que el relevista de los Mellizos de Minnesota _y profesional de los videojuegos_ pensó que sucedería eventualmente, considerando la amenaza de huelga que podría ocurrir en dos años debido a las tensiones entre jugadores y dueños.

“Era algo que pensábamos: ‘OK, ¿qué haríamos si no pudiéramos jugar?’”, dijo May a The Associated Press el domingo.

Los videojuegos se han convertido en el pasatiempo de millones de personas en aislamiento alrededor del mundo por el coronavirus. Juegos antiguos y nuevos han generado una participación sin precedentes.

Call of Duty: Warzone debutó el 10 de marzo con 30 millones de jugadores en sus primeros 10 días, y Animal Crossing se convirtió en el juego con más menciones en Twitter en 2020 con 3 millones después de 24 horas de su lanzamiento.

En Italia, adolescentes en cuarentena jugaron tanto Fortnite que provocaron un alza colosal en el uso de banda ancha.

Jugadores de la NBA, como Ben Simmons, Devin Booker y Meyers Leonard, han organizado transmisiones mediante la aplicación Twitch; Luka Doncic ha dicho que pronto se unirá. Jugadores de hockey, pilotos y otros famosos han comenzado a jugar en línea.

Ha sido una suave transición para May, quien tuvo una efectividad de 2.94 para los Mellizos el año pasado y además ha estado transmitiendo para Luminosity desde el 2017, cuando se perdió toda la temporada por una operación Tommy John.

May ha dividido su tiempo entre los videojuegos Warzone y MLB The Show 20, que también fue lanzado la semana pasada. Tiene planes de transmitir para sus cerca de 160.000 seguidores en Twitch de 6 a 8 horas diarias, seis días a la semana, hasta que pueda volver a reunirse con sus compañeros de los Mellizos en persona y prepararse para la temporada.

El relevista anticipa que los peloteros pronto podrían comenzar un torneo de MLB The Show, similar a las competencias con simuladores de carreras de la NASCAR y la Fórmula Uno que se televisaron el domingo. Espera que las cadenas que están desesperadas por contenido deportivo lo retomen y esto lleve a borrar los límites entre los aficionados del deporte tradicional y de los Esports.

A continuación, otras iniciativas de videojuegos que han destacado para ayudar a los deportistas y aficionados a pasar el tiempo:

-El equipo londinense de fútbol Leyton Orient organizó un torneo de FIFA20 con representantes de 128 equipos en 16 países.

-Los 20 clubes de la Liga Española lanzaron una competencia similar y el Derbi entre el Betis y el Sevilla se disputó en línea la semana pasada.

-Los Suns de Phoenix de la NBA han jugado el calendario de la temporada regular en transmisiones de NBA2K. El primer juego entre un influencer de Arizona ante un representante de los Mavs NBA2K Gaming League club tuvo cerca de 200.000 vistas.

-Los programas de ejercicio en línea también se han incrementado. Algunos optan por aplicaciones de ejercicio como Aaptiv y otros utilizan equipo en casa como Peloton o Zwift. Varios ciclistas, incluyendo Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia en 2018, participaron en una carrera grupal en un escenario computarizado.