Solo fútbol en los prolegómenos

Sevilla, 31 mar (EFE).- El España-Kosovo que se disputa este miércoles en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, de la tercera jornada de clasificación para el Mundial de Catar 2022, transcurrió en sus prolegómenos con el protocolo habitual, incluido los de los últimos meses por la pandemia, sin inmiscuirse el hecho de que el España no reconoce como país a este territorio balcánico.

Salieron las dos selecciones al terreno de juego por separado. Primero la española y después, la kosovar, que formaron junto al equipo arbitral y se escucharon con normalidad los himnos por la megafonía de un estadio con capacidad para unos sesenta mil espectadores pero al que no asiste público por los protocolos sanitarios impuestos debido a la covid-19.

Los jugadores de Kosovo se llevaron las manos al pecho mientras escucharon su himno y posteriormente los capitanes de cada equipo, Sergio Busquets y el portero Samir Ujkani, se intercambiaron banderines de sus respectivos combinados en el centro del campo.

La Federación de Fútbol de Kosovo (FFK) informó el pasado 10 de marzo de que este partido se celebraría con normalidad después de que se les asegurara que se aplicarán las normas de la UEFA y la FIFA para encuentros oficiales, lo que implica que podrían usar sus símbolos nacionales.

'El presidente (de la federación) Agim Ademi ha recibido una llamada hoy de la Federación Española de Fútbol. En ella, la RFEF lamenta las noticias aparecidas en los medios locales y confirma que el partido España-Kosovo tendrá lugar de acuerdo a las regulaciones y el protocolo de la FIFA y la UEFA para los partidos oficiales', señaló la FKK en su comunicado.

Kosovo amenazó con anterioridad con la posibilidad de no disputar el partido después de que en la red social Twitter la selección española se refiriera a la exprovincia serbia como 'territorio'.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce la soberanía de Kosovo, declarada unilateralmente en 2008, por lo que los dirigentes de la federación kosovar anunciaron que solo acudirían a este encuentro si se le permitía utilizar su bandera nacional y su himno.

En esta polémica también intercedió el Consejo Superior de Deportes (CSD), que garantizó que el partido se desarrollaría en unas condiciones de absoluta normalidad, sin que ello implique un reconocimiento político a Kosovo.

Así lo afirmó en el Senado la ya expresidenta del organismo, Irene Lozano, que explicó que tras el sorteo que emparejó a España y a Kosovo en el mismo grupo de clasificación se constituyó un grupo de trabajo con la presencia del ministerio de Asuntos Exteriores, el CSD y la Federación Española de Fútbol.

'Se han tomado una serie de decisiones que van a permitir que el partido tenga lugar. No hay el menor el problema. Las condiciones en que se va a desarrollar el partido entran dentro de la absoluta normalidad y desde la consideración que no implica un reconocimiento político de Kosovo, porque es la posición de España y no va a cambiar por un partido', dijo.

También la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se manifestó al respecto esta semana y pidió no confundir 'las reglas del fútbol' que establece la FIFA con el derecho internacional a cuenta de este partido.

'El fútbol es el fútbol y las reglas del fútbol las fija la FIFA, y por lo tanto para España, un país que ama el fútbol y adora el buen fútbol, bienvenido sea un buen partido', apuntó la ministra en una rueda de prensa.

La federación de fútbol kosovar fue admitida en 2016 como miembro de la FIFA y de la UEFA, que aprobó una política de partidos en relación con los países que no reconocen a Kosovo.

El mayo de 2019 el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Bakú, decidió que los equipos que no quieran jugar contra clubes de Kosovo o selecciones nacionales kosovares en su territorio tendrían que organizar sus partidos como locales en terreno neutral, pero deberían aceptar disputar los encuentros a domicilio en Kosovo.

España renunció a ser anfitriona de la ronda élite del Europeo sub-17 jugada a finales del pasado marzo precisamente por la presencia de Kosovo. EFE