Soprano española llega a lectores de cinco países con su manual 'Tú voz y tú'

Huelva (España), 3 jun (EFE).- 'Tu voz y tú', un manual para todo aquel que trabaja con la voz, es el título del libro con el que la soprano española Eva del Moral se convirtió en solo unas semanas en Best Seller en Amazon en más de cinco países del mundo, entre ellos, Estados Unidos o España.

Aún con sorpresa, Del Moral, después de toda una vida dedicada a la música, poniendo voz a espectáculos y conciertos de música clásica por todo el mundo, de la mano de la Orquesta Internacional de Directores de Orquesta (OIDO) con el maestro Francisco Navarro Lara, no esconde su felicidad.

En declaraciones a Efe, explica que se trata de 'un libro sencillo y práctico para cualquier persona que quiera mejorar sus capacidades vocales, es el fruto de muchos años de experiencia como soprano profesional y profesora de técnica vocal'.

La soprano madrileña comenta que 'en este libro resumo todos los aspectos que debe conocer alguien que quiere de verdad aprender a cantar y mejorar en su técnica vocal sin recovecos ni falsos mitos'.

En sus páginas va desvelando la autora todos sus secretos y en él vuelca no solo sus conocimientos, sino todo el amor que siempre sintió por el instrumento vocal, 'el más bello de todos y el único que está vivo y forma parte de ti', ha indicado.

Ahora, según asegura Del Moral, 'podrás ahondar en tu autoconocimiento a través de tu voz y sentirás cómo cantar con una técnica adecuada te hará más feliz y todo de un modo sencillo y ameno. Sana tu cuerpo, tu mente y tu energía a través de tu voz, todos podemos cantar, también tú'

El libro es Best seller en USA (Amazon.com), Best seller en México, Best seller en Italia, Best seller en Francia, Best seller en España y Best seller en España en el soporte para Kindle y número dos en libros de pasta blanda. EFE

