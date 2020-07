StairMedia, revolución publicitaria marca España en la final de la FA Cup

Madrid, 31 jul (EFE).- La final de la FA Cup que disputarán este sábado en Wembley el Arsenal y el Chelsea contará con anuncios especiales muy rentables para los clubes y para sus creadores, una empresa española llamada Stairmedia que volverá a dar vida publicitaria a los escalones del mítico estadio inglés.

Será el tercer partido de fútbol en el que aparezca el nuevo sistema patentado por la empresa con sede en Barcelona, que a través de un revolucionario sistema de publicidad dinámica, del que tiene la patente mundial, genera imágenes de marcas publicitarias sobre soportes LED situados en los escalones principales de los vomitorios del lateral del estadio.

Ese estadio no es otro que Wembley, donde Stairmedia ya probó con éxito el sistema en las dos semifinales de la FA Cup: Manchester United-Chelsea y Arsenal-Manchester City. Ahora, millones de ojos en el mundo podrán ver a través de la televisión como se cuela por primera vez en una final un nuevo método bueno bonito y barato de generar ingresos en el mundo del deporte.

'Es muy rentable para los clubes y para nosotros. No solo vendemos, participamos del negocio del retorno. Comparándonos con otros soportes, son muy rentables. Nuestro mayor modelo de negocio es hacer la inversión, instalar el soporte y compartir el retorno de la publicidad', asegura a EFE Rafael Coto, uno de los tres socios de la empresa.

EL DESPEGUE DE STAIRMEDIA

Pero, ¿cómo ha despegado Stairmedia? El proyecto se comenzó a gestar en Barcelona en el año 2016. Tres socios procedentes del ámbito audiovisual sin experiencia en el mundo del marketing deportivo tuvieron la ocurrencia. Había un nicho publicitario no explotado en el hormigón de los pabellones y estadios que podía ser una fuente de ingresos para todas las partes.

'Se nos ocurrió la idea y la ejecutamos, somos expertos en desarrollo, I+D y patentes... Todos los expertos del mundo del deporte a los que les hemos presentado esto me suele decir lo mismo ¿Por qué no lo hemos hecho nosotros?'.

Parte del éxito internacional se debió a la incorporación del empresario mexicano Pepe Bastón, un socio estratégico para la expansión de Stairmedia por los 25 años que ocupó el caro de presidente de televisión y contenidos en el gigante mediático Televisa.

Fruto del trabajo y la exposición del producto a diferentes campeonatos, llegó la primera gran aparición. La Copa del Rey de baloncesto española utilizó los sistemas LED de publicidad dinámica. Su éxito llamó la atención de las grandes ligas americanas. Ya hay conversaciones con la NBA y la NHL de hockey, que barajan la opción de colocar el sistema en sus pabellones.

EL CORONAVIRUS, UNA OPORTUNIDAD INESPERADA

Curiosamente, la pandemia generada por el coronavirus, para muchos un lastre, fue una oportunidad para Stairmedia. El regreso a las ligas sin público permitió a la empresa vender su producto para probarlo en un ambiente menos lesivo. La idea sin pandemia era hacer contratos a largo plazo con un sistema protegido para que los aficionados desgastaran menos el sistema.

'El Covid nos dio la oportunidad de una instalación eventual. Como no había público que lo pisase, salió la opción de poner los aparatos de forma circunstancial. Surgió la idea de Wembley y a la FA le encantó el dispositivo. Nos propuso hacer semifinales y final. Después de las semifinales nos está pidiendo para hacer la instalación definitiva. Ya sería hacerla fija con el estudio de arquitectura correspondiente', dice Coto.

El sistema triunfó en las semifinales de la FA CUP y este fin de semana lucirán en la grada de Wembley para la gran final. El éxito en el mítico estadio inglés puede abrir un mercado en esa instalación. En Wembley no sólo se juega la FA Cup. También hay competiciones femeninas o juega la selección inglesa, por poner solo dos ejemplos.

LALIGA Y LOS CLUBES ESPAÑOLES, ENAMORADÍSIMOS DEL SISTEMA

¿Y qué ocurre con el resto de las ligas importantes de fútbol? Coto tiene la respuesta: 'Estamos tocando todas las Ligas. Desde Sudáfrica hasta Australia. Estados Unidos, Japón, donde nos están llegando muchas propuestas. Es un mercado emocionante. Japón es pionero en muchas cosas y parece que han aceptado muy bien el soporte. Raro es el país que no hemos tocado. La audiencia de la FA CUP es tremenda. Ha sido una manera de presentar el dispositivo a todo el mundo', afirma Coto.

Y en España, hay un obstáculo diferente al resto de las grandes Ligas: la burocracia. La empresa ya ha hablado con los 20 clubes de Primera División y con algunos de Segunda. Todos parecen encantados con la idea de utilizar una zona de sus estadios que antes estaban muertas y que ahora de la nada pueden aportar ingresos. Sin embargo, hay que pasar un trámite.

'LaLiga estudia el tema. Les encanta. Tenemos unas normas audiovisuales que tiene todo muy reglamentado para todos los soportes. Como este no existía, no estaba en el reglamento. El club no puede decidir ponerlo mañana, así como en otras ligas, sí. LaLiga lo está analizando y lo quiere presentar en una asamblea con los clubes. Está presentadísimo a LaLiga, a la RFEF y a los 20 clubes. Están enamoradísimos y LaLiga está pendiente del reglamento, lo tiene que pasar por Asamblea', cuenta Coto.

Entrar en los principales torneos de fútbol europeos supondría para Stairmedia dar un paso más en su expansión global. En un futuro, no sólo podría estar presente en el fútbol, también en el hockey y en la NBA estadounidenses. Y en el circuito ATP de tenis, con el que ya han hablado.

Con un simple sistema LED, la publicidad en los estadios y pabellones puede dar un giro. De momento, está pensado para aparecer en el tiro de cámara, pero también tiene otras utilidades como señalizar las salidas de emergencia a los espectadores. Y, como no, también puede haber un punto de espectáculo.

'Al final todos quieren lo mismo, mucha publicidad, aunque la parte corporativa también les interesa muchísimo. Luego, la parte del show, en la NBA, por ejemplo, nos dicen que no sólo les interesaría hacer la parte frontal para la televisión, sino que les gustaría todo el pabellón. Ellos viven mucho del show, evidentemente cuando haya público', apunta Coto.

Poco a poco, estadio a estadio, pabellón a pabellón, torneo a torneo, parece que la expansión del sistema de publicidad dinámica para escalones con pantallas LED es inevitable. Es una inversión con retorno asegurado. La final de la FA CUP será el siguiente reto. Un reto marca España con mucha proyección. EFE