Subastan objetos de la actriz Vivien Leigh que regaló a una amiga española

Barcelona (España), 30 abr (EFE).- Objetos personales y fotografías de la actriz inglesa Vivien Leigh, protagonista de 'Gone With The Wind', y que pertenecen a una octogenaria española que fue fan de la artista, se subastarán el próximo 26 de mayo en la casa Setdart.

Setdart subastará 73 lotes pertenecientes a la colección de Elvira Clara Bonet, vecina de Barcelona, que cuenta hoy con 80 años y que mantuvo una relación de amistad con la actriz, con quien mantuvo una correspondencia cruzada al sentirse maravillada con sus interpretaciones.

Según ha informado la casa de subastas, ese epistolario de Vivien Leigh dirigido a Elvira Clara Bonet entre los años 1957 y 1967 forma parte del lote 35250813 e incluye 44 cartas y sobres originales, así como fotografías, y tiene un precio inicial de 1.000 euros (1.200 dólares).

La relación entre Leigh y Elvira Clara Bonet fue tan estrecha que la actriz se refería a ella como 'mi amiga española' y además de visitarla en dos ocasiones en Londres, asistió al funeral de la protagonista de 'A Streetcar Named Desire' en 1967 por deseo de la familia.

En la subasta se podrán adquirir objetos personales como la pitillera de oro y plata que siempre llevaba la actriz; una sanguina italiana sobre papel del siglo XVII, unos guantes, una taza de café de plata con su nombre, una libreta de menús con las iniciales V.L., un bolso de piel de caimán, una cajita porta sellos con la dirección de la casa de la actriz grabada en el frontal, zapatos de lujo o un perfumero de cristal de Bohemia.

Una de las piezas más caras, con un precio de puja de 3.000 euros, que podría superar los 7.000 euros, es la agenda personal de Vivien Leigh del año 1967, fecha de defunción de la actriz a causa de una tuberculosis, en cuyas páginas recordaba los cumpleaños y números de teléfono de sus contactos más próximos: George Cukor, la actriz Rachel Kempson, madre de Vanessa Redgrave; su secretaria Rose Mary; su modisto o diferentes periodistas.

En la primera página consta la dirección londinense de la actriz (54 Eaton Square, London SW1, England), domicilio en el que falleció el 7 de julio de 1967, tal y como así registra Elvira Clara Bonet en el propio dietario, y entre los cumpleaños apuntados destacan el de Laurence Olivier (22 de mayo), el de su madre (5 de diciembre) o el de su doncella Domitila (7 de mayo).

En los lotes hay también objetos de atrezo de su participación en películas, como un parasol perteneciente al rodaje de 'Gone With The Wind', unas gafas utilizadas por la actriz en su última película, 'Ship Of Fools' (1965), o un pañuelo de bolsillo que utilizó en 'A Yank at Oxford' (1938), primera de las películas de Leigh en despuntar en Estados Unidos.

Todos los objetos fueron regalados a Elvira por la actriz, su familia, sus herederos o por su última doncella, la española Domitila Martínez, que le envió fotografías personales de Leigh.

Entre estas fotos figuran unas tomadas en el Hotel Playa Santa Ana de Torremolinos, Málaga (este), durante la estancia de Vivien Leigh y su marido Laurence Olivier en España en las Navidades de 1957, así como otras inéditas del viaje de bodas en 1940 en las que aparecen ambos desnudos bañándose en el mar o haciéndose una autofoto.

En la última subasta de objetos y documentos de Vivien Leigh, que tuvo lugar en Sotheby's Londres en 2017, se recaudaron unos 3 millones de dólares con objetos como el óleo 'Study of Roses', un trabajo que su autor, el exprimer ministro británico Winston Churchill, regaló a la actriz y que fue vendido por 860.000 dólares, seis veces más de lo previsto.

También superó las expectativas un anillo de oro con la inscripción 'Laurence Olivier Vivien Eternally', que alcanzó 50.000 dólares, a pesar de que su precio estimado estaba situado entre 538 y 800 dólares. EFE.