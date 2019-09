Sudáfrica suspende concesión de libertad condicional al extenista Bob Hewitt

Johannesburgo, 16 sep (EFE).- El gobierno de Sudáfrica suspendió la concesión de libertad condicional al extenista Bob Hewitt, condenado por violar a dos alumnas menores y abusar de una tercera, después de que su inminente salida de prisión levantase una fuerte indignación en el país y entre sus víctimas, que hoy agradecieron la rectificación.

La salida de Hewitt, de 79 años y de origen australiano pero nacionalizado sudafricano, se había estudiado en agosto pasado y estaba prevista para finales de este mes.

Sin embargo, la decisión se había tomado sin haber informado debidamente ni consultado a las víctimas del caso.

"Es asqueroso cómo hemos sido tratadas. Hay algo que simplemente no cuadra aquí", afirmó este lunes Olivia Jasriel, una de las víctimas, en declaraciones a la radio pública SAfm.

"Es una constante 're-violación'. Es una constante 're-traumatización'. No he tenido oportunidad de sanar. Cada vez que siento que lo estoy superando o que estoy mejorando, me pillan por sorpresa de nuevo", denunció Jasriel.

La suspensión de la concesión de la libertad condicional se produjo por intervención del ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, que se colocó del lado de las quejas emitidas por las víctimas por considerar que es "crucial" que el sistema de Justicia preste la debida atención a los supervivientes de violencia sexual.

"El ministro notó con gran preocupación la falta de participación de las víctimas de los crímenes en el proceso de consideración de la libertad condicional", señaló este domingo el Ministerio de Justicia y Servicios Correccionales en un comunicado.

Por eso, el ministro dio instrucciones para mantener al extenista en prisión hasta revisar el caso -todavía sin fecha- con participación de las víctimas y de sus familias, tal y como "como requieren las leyes" que rigen el proceso de libertad condicional en Sudáfrica.

"Estoy muy agradecida a él (el ministro Lamola), pero insisto: no deberíamos haber tenido que pasar por esto", expresó hoy Jasriel en referencia a la rectificación.

El agresor debería cumplir íntegramente sus seis años de prisión que estipula la sentencia, en opinión de Jasriel, ya que su rehabilitación no es posible al mostrar "cero remordimiento" por sus acciones.

Ganador de nueve Grand Slam en dobles y de otros seis títulos en dobles mixtos en las décadas de 1960 y 1970, Hewitt fue declarado culpable en 2015 por haber abusado sexualmente de tres de sus alumnas.

Los sucesos ocurrieron cuando era su profesor de tenis en las décadas de 1980 y 1990 y las víctimas tenían entonces entre 12 y 14 años.

Hewitt, que obtuvo la nacionalidad sudafricana en 1967 al casarse con una mujer de ese país, se había declarado inocente de todos los cargos, pero la Justicia falló en su contra y le condenó a seis años de cárcel. EFE