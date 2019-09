Suso33 lleva al Bronx la obra de Chalfant, que capturó el origen del grafiti

Nora Quintanilla

Nueva York, 27 sep (EFE).- La cultura del grafiti nació hace 40 años en El Bronx (Nueva York) y ahora el artista español Suso33 le rinde homenaje in situ con una exposición dedicada a Henry Chalfant, el fotógrafo que 'dio voz al gueto' documentando las hazañas de aquellos 'niños que han llegado a ser gigantes', según dijo a Efe.

El Museo de Artes del Bronx acoge hasta marzo del año que viene la retrospectiva 'Henry Chalfant: Art vs. Transit, 1977-1987', que repasa la historia de los primeros escritores de grafiti 'en la misma calle donde se reunían' y ha viajado desde Madrid, donde fue comisionada por Suso33 bajo el título 'Art is Not a Crime'.

Cubren las paredes del museo decenas y decenas de las efímeras firmas que pintaron en el metro neoyorquino legendarios 'writers' como Dondi, Futura, Lady Pink, Lee Quiñones y Zephyr, y procedentes de El Bronx, como Blade, Crash, DAZE, Dez, Kel, Mare, SEEN, Skeme y T-Kid, que Chalfant captó antes de que desaparecieran.

Como novedad, se ha recreado 'el estudio de Henry, a donde peregrinaban los escritores de grafiti para ver fotografiados los vagones que pintaban', relató Suso33 junto a una sala ocupada por una gran mesa de madera pintarrajeada, la misma sobre la que los jóvenes 'intercambiaban bocetos' y 'perfeccionaban' su arte.

Chalfant, que se mudó a la Gran Manzana en 1973 y hoy sigue allí, con 79 años, asegura que su estudio 'llegó a ser un centro de arte, un museo de grafiti' al que iban a conocerse los artistas porque se corrió la voz sobre un 'viejo que tenía fotos' de sus piezas, según explicó en español, con soltura y riéndose.

'Yo vivía en Manhattan y veía los grafitis solamente en las estaciones del metro bajo tierra, y fue cuando empecé a explorar las afueras de Nueva York y los 'boroughs' (los barrios), como El Bronx. Vi que los trenes pasaban sobre vías elevadas y esperaba a que pasaran', relató el que hasta entonces había sido escultor.

'La red de metro de Nueva York es enrevesada, grande y compleja, por lo que la labor y el empeño de Henry para documentar el movimiento es admirable', apostilló Suso33, y más teniendo en cuenta que al principio se desplazaba por el andén tomando imágenes de los segmentos del vagón para luego superponerlas en una sola.

Considerado un embajador de la cultura hip-hop, Chalfant documentó los orígenes del 'street art' en el histórico documental 'Style Wars' (1983) y en libros como 'Spraycan Art' (1987), cuyo coautor, James Prigoff, es una de las cientos de personas que han acudido a felicitarlo en la inauguración de la muestra.

Los visitantes pueden 'entrar en la cabeza' del fotógrafo y revivir la época a través de una selección de sus archivos personales, entre los que hay instantáneas de Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, o de una jovencísima Madonna bailando en una fiesta.

A él, sin embargo, le emocionan fotos sin rostro que expresan cómo era El Bronx de los 70 y 80: señala un solar repleto de escombros con vistas a un vagón pintado en una estación elevada, y un grupo de adolescentes borrosos haciendo 'break-dance' y piruetas sobre colchones abandonados en la calle.

Y es que la exposición, valora Suso33, muestra el 'triunfo no solo de estos niños que han llegado a ser gigantes, sino de una comunidad', en buena parte inmigrante, a la que Nueva York daba la espalda, por lo que destaca la 'labor social de Henry poniendo la mirada en los desfavorecidos'.

'Ha dado la voz al gueto', sentencia.

El comisario propone 'poner en valor la cultura puertorriqueña, la afroamericana, y dar voz a los sin voz, a los que no tienen el poder de la alta sociedad' pero 'han influido tremendamente a nivel mundial, porque ahora todos nos sentimos identificados' con esta 'forma de expresión'.

Por entonces, se decía 'Grafiti is a crime' (el grafiti es un crimen), pero Chalfant cuestiona: '¿Cuál es el crimen mayor? El grafiti es muy pequeño, el crimen es el abandono de barrios enteros donde vive la gente. La responsabilidad de una ciudad es proteger y ayudar a su gente'.

'Los niños que vivían en esos barrios querían, como en todas partes, jugar, aprender a dibujar, pintar, cantar, hacer poesía, bailar... pero en la escuela no les enseñaban. Solo podían practicar en la calle. Eso fue para mí lo más interesante del grafiti y luego el hip-hop: utilizaban la ciudad como la encontraban'. EFE