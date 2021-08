$!Talibanes declaran la victoria; Biden dice defenderá con fuerza a su gente

Kabul de los talibanes amanece sin mujeres

La única diferencia del Kabul de los talibanes fue que ayer la ciudad estaba casi vacía de mujeres, particularmente empleadas de oficinas y estudiantes universitarias que se quedaron en casa por temor al regreso del régimen talibán, recordado por la brutalidad de sus castigos y la opresión de las mujeres.

“Espero que los talibanes permitan que las mujeres trabajen, asistan a la universidad y no les impongan el burka”, dijo a Efe Hamida, una mujer de 40 años, que salió de casa solo para ir al hospital, cubierta con un velo negro que dejaba ver solo sus ojos. Los talibanes han asegurado en varias ocasiones a los ciudadanos de Kabul que sus combatientes no dañarán a nadie, que no tomarán venganza, y que todos han sido “perdonados”.

Además han asegurado que mantendrán los derechos alcanzados por las mujeres en las últimas dos décadas, y cuya pérdida representaría uno de los peores retrocesos para este país. Pero muchas mujeres, entre ellas artistas, políticas y activistas afganas, no se fían.

“Todavía no puedo creer que esto haya sucedido (...) Por favor, rezad por nosotros. Se lo vuelvo a pedir: gente de este gran mundo, por favor, no se queden callados, vienen a matarnos”, decía entre lágrimas la cineasta afgana Sahraa Karimi, en un mensaje en vídeo.

En tanto, el manifiesto feminista impulsado por mujeres de todo el mundo, entre ellas reconocidas periodistas, escritoras y actrices españolas que han instado a la comunidad internacional a “abrir las puertas a Afganistán y las afganas”, ha sido suscrito ya por más de 30.000 personas en apenas 24 horas. El manifiesto se abrió desde este lunes a los hombres.