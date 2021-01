Tapia, jugador más utilizado por el Celta en LaLiga

Vigo (España), 31 ene (EFE).- El internacional peruano Renato Tapia se convirtió este domingo en el futbolista con más minutos del Celta de Vigo en LaLiga Santander española al superar al lateral uruguayo Lucas Olaza, que no viajó a Granada ante su inminente salida del club.

El mediocentro tan sólo se ha perdido un partido del presente campeonato, el que enfrentó a su equipo con el Villarreal en Balaídos el pasado 8 de enero, al tener que cumplir su primer ciclo de tarjetas amarillas.

La dirección deportiva del Celta llevaba tiempo siguiendo a Tapia, y el pasado verano cerró su fichaje a coste cero tras finalizar su vinculación con el Feyenoord. Desde el inicio se convirtió en un fijo en el once de Óscar García Junyent, y con la llegada de Eduardo Coudet mantuvo el nivel como único pivote en el novedoso sistema 4-1-3-2 del técnico argentino.

“Estoy contento con la confianza que me están dado, pero creo que aún puedo dar más al equipo. Me siento muy cómodo, me he adaptado rápido al fútbol español y al Celta”, comentó a Efe Tapia, al que ya siguen varios equipos pero él de momento no piensa en cambiar de aires: “Estoy a gusto aquí, ahora no pienso en un cambio”.

El peruano, una de las sensaciones del campeonato español, firmó un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2024, y actualmente se encuentra a la espera de lograr la nacionalidad neerlandesa para no ocupar plaza de extracomunitario, lo que aumentaría su valor de mercado. EFE

