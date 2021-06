Tarantino profundiza en el Hollywood del fin de los 60 en su primera novela

Madrid, 29 jun (EFE).- Quentin Tarantino ha debutado como novelista con 'Once Upon a Time in Hollywood', una nueva visión de su última película ambientada en los años dorados de la meca del cine a finales de la década de los 60 y que sale hoy a la venta de forma simultánea en dieciséis países.

La novela altera la estructura de la historia protagonizada en el cine por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt -quien se llevó su primer Óscar- y profundiza tanto en los personajes como en la reconstrucción del ambiente de la época.

El propio director de cintas de culto como 'Pulp fiction' y 'Reservoir dogs' ha confesado en alguna ocasión su afición por la antigua costumbre de la industria cinematográfica de publicar novelas en paralelo al lanzamiento de sus películas más taquilleras, que él solía comprar de pequeño en cuanto salía del cine.

El argumento de la novela, mezcla de realidad y ficción, es similar al del filme, que obtuvo en total diez nominaciones a los Óscar en 2020. Un actor de Hollywood, Rick Dalton (DiCaprio) vive sus horas bajas, tras una década en la cresta de la ola.

A su lado siempre está Cliff Booth (Pitt), un veterano de guerra que solía trabajar como su doble de acción, pero que ahora, dada la escasez de trabajo, se ha convertido en su recadero.

A diferencia de la película, en la novela ambos aparecen continuamente en 'flashbacks', desvelando nuevos aspectos de su personalidad, como la posible bipolaridad de Dalton -una enfermedad de la que apenas se sabía nada en la época- y detalles del pasado militar de Booth y las muertes que acarrea a sus espaldas.

Paralelamente a la historia de estos dos antihéroes, Tarantino se adentra en la 'familia Manson' y la transformación que el movimiento hippy sufrió en los estertores de la década de los 60.

El autor relata los orígenes de Charles Manson -algo que omite en la película- y de la formación de la secta que lideró, prestando especial atención al rancho en el que sus acólitos se instalaron y donde planificaron el que se habría de convertir en el crimen más famoso de la historia del cine.

Tarantino también ahonda en la relación de la pareja formada por el director Roman Polanski y la actriz Sharon Tate, muestra la importancia que el polaco tuvo en el Hollywood de la época y, sobre Tate, hija de una familia de militares, desvela su viaje haciendo autoestop desde su ciudad natal a Los Ángeles para convertirse en actriz.

'Once Upon a Time in Hollywood' ('rase una vez en Hollywood') está repleto de información y nombres propios de la historia del cine, las productoras del momento (NBS, Universal, Columbia), los directores (William Witney, John English, George Cukor) y los actores (Paul Newman, Rock Hudson, Bruce Lee).

Se incluyen además algunas páginas dedicadas a los 'spaguetti western' rodados en Almería (sureste de España) y más concretamente a los protagonizados por Aldo Ray. EFE