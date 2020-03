Tauro empata con Plaza Amador, Universitario se toma la cima en Panamá

Panamá, 29 feb (EFE).- El delantero panameño José Murillo rescató un punto este sábado para el Plaza Amador que igualó a dos frente al Tauro F.C., en lo que se conoce como el clásico del fútbol panameño, al cierre de la fecha seis del apertura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El marcador del encuentro lo abrió el atacante panameño Armando Polo, pero los taurinos con tantos de Christian Quintero y Edwin Aguilar se fueron arriba y hasta el minuto 87 se veían dueños del clásico panameño.

Precisamente en ese minuto apareció Murillo para marcar el tanto del empate con un cobro de tiro libre.

'Nos llevamos un sabor agridulce, fue un buen partido, abierto y cuatro goles, pero no nos vamos contentos', precisó el técnico del Tauro F.C., Saúl Maldonado, a pesar que con el empate se mantienen invictos.

Con este empate, el Tauro, del uruguayo Maldonado, soltó la cima del torneo panameño, que ahora es segundo con 14 puntos y diferencia goleadora de +5.

Los 'leones' placinos, salvados en esta jornada por Murillo, se ubican en la séptima casilla, con 8 enteros.

'No me voy satisfecho, merecimos el empate, pero me hubiese gustado ganar el partido', indicó el técnico del Plaza Amador, el estadounidense Mike Stump.

El Club Deportivo Universitario, entrenado por el anglopanameño Gary Stempel, con tantos de Richard Peralta, Kevin Calderón y Víctor Medina derrotaron 3 goles por 2 al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI).

La victoria deja al cuadro universitario como líderes del campeonato, con 14 puntos y un gol más en el average goleador, con respecto al elenco taurino.

Los tantos del descuento del CAI, entrenado por el venezolano Francisco Perlo, lo marcó Rafael Águila y mantiene al club el oeste país centroamericano en el sexto puesto, con 8 enteros y -1 en diferencia goleadora.

El Árabe Unido de Colón tuvo que sufrir de más para dar cuenta 2-3 del colista Atlético Chiriquí.

Por el 'expreso azul', ahora tercer clasificado con 12 puntos, marcaron Carlos Small, Azael Brown y Yeison González.

Por el cuadro de Chiriquí descontaron el panameño Edgar Aparicio y el argentino Leandro Bessone.

Los chiricanos se mantienen al fondo de la clasificación y solo suma un punto.

El San Francisco de La Chorrera y el Sporting San Miguelito no pasaron de un entretenido empate a cero.

Los fraciscanos, del colombiano Gonzalo Soto, siguen sin conocer el triunfo desde la segunda fecha, están en la cuarta plaza, con ocho unidades y +2 en diferencia de goleo.

Los 'académicos' es el quinto clasificado con ocho enteros y 0 en gol average.

El otro empate de la fecha lo protagonizaron el Costa del Este y Alianza F.C., que terminaron 1-1.

El marcador lo abrió por el cuadro aliancista César Medina y el empate llegó para los costeños por medio de Oscar Linton.

Los costeños se posicionan en la octava casilla de la general y cinco puntos, mientras que el Alianza es noveno y suma cuatro unidades. EFE