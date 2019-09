Tena reconoce que Chivas se va apenado del Clásico

México, 29 sep (EFE).- Luis Fernando Tena, entrenador de las Chivas de Guadalajara, reconoció que su equipo se siente 'apenado' por la derrota 4-1 ante América en el clásico del fútbol mexicano, pero advirtió que no da por perdida la posibilidad de entrar en la Liguilla.

'Estamos rezagados pero vamos a luchar por llegar. Hoy nos vamos con un sabor amargo, molestos con nosotros y apenados con la afición; tenemos que corregir nosotros y luego no dar ventaja a nadie y menos un equipo como América', dijo el técnico.

'Nos vamos raspados, no hicimos un buen partido, nos superaron en calidad. Los jugadores quieren ganar, pero hoy fue una mala noche para todos', señaló.

Guadalajara está en el puesto 16 de la tabla con 11 puntos, los mismos puntos que Toluca, que aún debe jugar su partido a domicilio ante el Veracruz de este domingo, y de Juárez. Todos a seis puntos de los puestos de Liguilla.

De la expulsión de Antonio Briseño por una entrada que le levantó un tajo del muslo al americanista Giovani dos Santos comentó: 'Briseño se siente muy mal, es un jugador de mucha determinación y sé que se encuentra apenado, aunque no he podido hablar con él y sí me preocupa que vayan a castigarlo con muchos partidos'.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena sumó su sexta derrota de la campaña y tercera al hilo, además tiene tres victorias y dos empates; Tena explicó que ahora lo que toca es recobrar la confianza de su equipo.

'Tenemos que recobrar la confianza y el estado anímico. Hoy nos debilitamos poco a poco. Tenemos que trabajar y aprovechar estos partidos que nos quedan. Es difícil, pero vamos a luchar hasta el final para llegar a la Liguilla', sentenció.

Con los cuatro goles recibidos ante América, Chivas se convierte en la tercera peor defensa del Apertura con 20 goles recibidos, sólo superado por Puebla que tiene 22 y Veracruz con 29. EFE

(foto)