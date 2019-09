TENIS COLOMBIA

Bogotá, 13 sep (EFE).- El tenista colombiano Robert Farah, reciente ganador de dobles de Wimbledon y del Abierto de EE.UU., afirmó este viernes en Bogotá que el primer lugar que ocupa en el ránking de la ATP con su compatriota Juan Sebastián Cabal "es solo un número, es algo que llega por el trabajo".

"Hemos trabajado fuerte para estar en el número uno del mundo, no es algo que llega de un día para otro. La verdad es que yo baso todo mi éxito en mi trabajo, no estoy pensando tanto en el ránking, si estoy uno o estoy dos", manifestó Farah en una rueda de prensa, en la que agregó que "al final el número es un número, es algo a lo que se llega por el trabajo".

La dupla colombiana, que partió como favorita al título, venció el viernes pasado en la final del Abierto de EE.UU. por 6-4 y 7-5 a la pareja conformada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos.

Sobre ello, Cabal manifestó que la clave para estar teniendo el momento que viven es que "desde hace mucho tiempo" han disputado partidos de instancias finales y muy cerrados que les han dado la experiencia "de saber cómo afrontar estas situaciones cada vez mejor".

"Cada vez jugamos mejor en estas situaciones, ya sabemos qué esperar, qué afrontar y lo asumes con mayor madurez. Obviamente confiamos en el entrenamiento que llevamos atrás, las horas en cancha, lo que hacemos dentro y fuera de la cancha", añadió el tenista, nacido en la ciudad de Cali hace 33 años.

Por otra parte, los tenistas se refirieron a los próximos torneos que disputarán, como lo son los de Pekín, Shangai, París y la Copa de Maestros, a la que llegan como cabezas, así como la Copa Davis, en la que Colombia disputará en Madrid por primera vez la fase final del Grupo Mundial.

"Obviamente es prioridad y es una cosa que la tenemos muy en la mente, que vamos a llegar con la mejor disposición, con un entrenamiento muy bien hecho, con la ayuda de Dios y con la salud, que ojalá la tengamos. Vamos a trabajar sobre todo en tener la salud para poder llegar a la Copa de Maestros y de ahí ya llegar a la Copa Davis", manifestó Farah.

En la Copa Davis, Colombia hace parte del Grupo D con Bélgica y Australia, rivales sobre los que aún no tienen mucha información los tenistas cafeteros, agregó.

También se refirieron a los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que Farah considera que tienen "una chance de poder hacer algo muy lindo ahí".

"Verdaderamente me pone un poco nervioso porque obviamente es una oportunidad cada cuatro años y saber que tenemos una gran chance de poder hacer algo muy lindo ahí, me dan muchísimas ganas de trabajar muy fuerte para llegar lo mejor posible para este evento que desde niño he soñado en poder sacar esa medalla", añadió.

Cabal y Farah tienen ya en su poder cinco trofeos de dobles masculinos en el 2019, incluidos los dos últimos de Grand Slam, además del de Barcelona, el ATP Masters 1.000 de Roma y el de Eastbourne, que los sitúa como la pareja a batir en las próximas competencias. EFE

